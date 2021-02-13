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Маша Ефросинина озвучила простой секрет, как не наедаться на ночь: сама так жила много лет

Автор: Ольвия Агаркова

Маша Ефросинина поддерживает себя в великолепной форме – ее стройности можно только позавидовать. Но за точеными формами ведущей стоит колоссальная работа над собой и своим телом. Поэтому она с легкостью может дать совет касательно ЗОЖ, проверенный на себе. Так, Маша рассказала, как не наедаться на ночь.

Во время интервью со звездой сериала "Папик" Дарьей Петрожицкой в рамках программы "Экзамен" на YouTube, Маша поговорила о культуре питания, здоровье и привычках для похудения.

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Дарья пожаловалась, что она склонна к быстрому набору веса. Во всем виновата ее привычка есть на ночь. Хотя у девушки имеются и некоторые проблемы со здоровьем. Стоит актрисе неделю не поесть перед сном и не употреблять сладкое и жаренное – все уходит. Сейчас она постепенно переходит на правильное питание, ведь у нее есть большая цель – похудеть и родить ребенка, а после появления на свет малыша Дарья сможет себе позволить набрать лишнее.

Ведущая же ответила, что во время беременности и после родов вполне реально оставаться стройной.

"Две беременности я худела на 15 кг", - рассказала о личном опыте Маша.

Ведущая также поделилась секретным рецептом, как не наедаться на ночь.

"Чтобы не есть на ночь, надо мегаплотно завтракать, нормально, хорошо пообедать. И тогда, к трем часам, когда замедляются углеводные процессы, тебе к вечеру не так хочется есть. Человек наедается вечером только потому, что он утром выпил кофе, может, с сигаретой, конфеткой, каким-то фруктиком. Обед пропустил – заработался, и вечером человек наполянется. Это полная катастрофа. Я так жила много лет. Надо поменять культуру питания", - заверила Маша.

Маша дала дельный совет худеющим

Напомним, что ранее Маша Ефросинина с мужем подшутила над Екатериной Кухар с супругом.

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Новости Украины Маша Ефросинина
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