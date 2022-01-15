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Маска, я вас знаю: трихолог научила выбирать маску для волос и развеяла страхи насчет состава

Новина українською →
Суббота 15 января 2022 08:38
Маска, я вас знаю: трихолог научила выбирать маску для волос и развеяла страхи насчет состава Тихолог Лариса Пономаренко (фото: instagram.com/dr.l_ponomarenko)
Автор: Ольвия Агаркова

Маски для волос - как выбрать из тысячи предложений на рынке? На что стоит обратить внимание в первую очередь, и вообще – нужен ли этот уходовый продукт именно вам?

На эти вопросы ответила трихолог Лариса Пономаренко на личной странице в Instagram.

О самодельных варантах из того, что под рукой и в холодильнике придется забыть. Ни один продукт не принесет вашим волосам пользы (если нанести на волосы). Исключение составляет маска из желатина, но и ее нельзя использовать часто, потому, что волосы утяжелятся и объем уйдет.

Маска, я вас знаю: трихолог научила выбирать маску для волос и развеяла страхи насчет состава

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Выбирая маску для волос, всегда учитывайте исходное состояние волос - сухость, пористость, ломкость.

Силикон - в хороших масках для волос содержатся силиконы нового поколения, их еще называют летучими, они безвредны для волос и не накапливаются.

Белки - они необходимы для поврежденных волос. Именно они выполняют роль реконструктора - заполняют участки, где собственный кератин волос поврежден.

Масла - они выполняют роль смягчителя для поверхностного слоя кутикул.

Маска, я вас знаю: трихолог научила выбирать маску для волос и развеяла страхи насчет состава

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Исходя их вышесказанного, тщательно подбирайте маску для нормальных волос. Если вы возьмете очень "тяжелый" продукт, то волосы могут утяжелиться и потерять объем. А лучше для нормальных волос используйте бальзам и кондиционер. Часто маска просто не нужна.

Напомним, что ранее Косметолог Ольга Петрунина раскрыла всю правду о сыворотках для лица и рассказала, как их правильно использовать.

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