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Вишенка на торте: косметолог рассказала все о сыворотках и научила их правильно использовать

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Пятница 14 января 2022 11:17
Вишенка на торте: косметолог рассказала все о сыворотках и научила их правильно использовать Косметолог Ольга Петрунина (фото: instagram.com/olgkosmetolog)
Автор: Ольвия Агаркова

Сывороток много! Сыворотка сыворотке рознь. Они отличаются по форме выпуска, текстуре, задачам, нанесении и способами нанесения.

Косметолог Ольга Петрунина в Instagram рассказала о видах сывороток и особенностях их использования.

Основные категории сывороток:

Сыворотки, которые можно наносить одновременно (аж до 3-х шт). Их состав позволяет это делать, каждая из них работает на все, не снижая при этом свойства другой. Например, это может быть трио с задачами:

Вишенка на торте: косметолог рассказала все о сыворотках и научила их правильно использовать

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • сужение пор
  • омоложение
  • интенсивное увлажнение

Сыворотки, которые работают исключительно утром под крем. Как правило, это сыворотки на увлажнение, сияние, сужение пор, снижение чувствительности, укрепление стенок сосудов.

Сыворотки, которые мы наносим вечером, не закрывая кремом. Это кислотные сыворотки, пилинг-серумы. Их основная задача - отшелушить.

Вишенка на торте: косметолог рассказала все о сыворотках и научила их правильно использовать
Иллюстративное фото (pexels.com)

Сыворотки, которые работают зонально. Например:

  • Сыворотки для верхней трети лица (веки, лоб). В их составе, как правило, пептиды миорелаксанты, которые расслабляют спазмированные мышцы (межбровку).
  • Сыворотки от отеков вокруг глаз. Часто такие сыворотки идут в форме охлаждающего роллера, что позволяет делать дополнительный легкий лимфодренажный массаж.
  • Сыворотки на нижнюю треть лица, на овал. В их составе, как правило, липолитики.


По текстуре сыворотки также отличаются: бывают в виде крема и более легкой и жидкой консистенции (наносятся с помощью пипетки).

Вишенка на торте: косметолог рассказала все о сыворотках и научила их правильно использовать
Иллюстративное фото (pexels.com)

Есть сыворотки бустеры, которые добавляются к другому продукту ухода и усиливают их действие. Например, такую сыворотку добавляют в крем (перед нанесением).

Есть сыворотки, которые используем только в осенне-зимний период, есть такие, которые можно использовать круглый год. Это зависит от состава.

Вишенка на торте: косметолог рассказала все о сыворотках и научила их правильно использовать
Иллюстративное фото (pexels.com)

Если бюджет ограничен, то сыворотки можно использовать курсом. Но лучше - регулярно. Можно чередовать сыворотки между собой, например:

  • на верхнюю часть лица - сыворотка с миорелаксантами от межбровки
  • на среднюю часть лица - увлажнение, сужение пор или по другой волнующей задаче
  • на нижнюю треть лица - сыворотка для подтяжки контура.

Вариантов комбинаций масса.

Напомним, что ранее нутрициолог Marie Welness рассказала, как побороть сухость кожи зимой.

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