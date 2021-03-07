Модель рассказала украинкам, как отказаться от сладкого: это наше настроение

"Сладкого вам хочется из-за нехватки серотонина. Серотонин - это наша энергия, наше настроение. Итак, вы съедаете вкусняшку, и настроение улучшается. В организме выделяется много инсулина, из-за него сахар начинает перерабатываться, его количество в крови падает вместе с инсулином, и организм опять начинает требовать сладкого. Если серотонина мало, то нужно больше сладкого, а чем больше сладкого, тем сильнее выброс серотонина. Получается замкнутый круг", - пояснила Брык.



Чтобы чувствовать себя хорошо и без сладостей, Таня предлагает добавить сложные углеводы на завтрак и обед. Это корнеплоды (редька, морковь), бобовые (чечевица, фасоль, бобы, нут), крупы (рис, гречка, пшенная, пшеничная, ячневая, кукурузная, толокно), овощи, особенно зеленые и листовые (шпинат, салаты, капуста, петрушка, укроп), цельнозерновой хлеб, орехи и сухофрукты.

Сложные углеводы помогут организму бороться с нехваткой серотонина.

"Не нужно сразу убирать все сладкое из рациона, ведь за этими действиями последуют срывы. Убирайте вкусняшки понемногу и при этом контролируйте потребление сложных углеводов. Как только вы измените свое питание, увидите первые результаты. Сладкое - это дело привычки, а привычки меняются постепенно..." - добавила модель.

Таня Брык (фото: instagram.com/tatyana_bryk)