Могут ли украинки позволить себе любимую косметику Кейт Миддлтон: есть ответ!

Изучаем косметичку герцогини

Кейт Миддлтон – настоящий пример для подражания для миллионов поклонников. Всегда стильная, ухоженная и жизнерадостная, герцогиня вызывает у фанатов искренне восхищение, а еще – любопытство. Особенно поклонникам женского пола хочется узнать, как вечно занятой матери троих детей удается выглядеть столь молодо и свежо.

Кейт Миддлтон всегда выглядит безукоризненно (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Оказывается, уход Кейт Миддлтон включает не только дорогостоящие кремы и процедуры у косметологов, а и средства по вполне приемлемым ценам, которые можно найти и в Украине. Арсенал бьюти-помощников Миддлтон не меняется уже много лет и включает только "работающие" продукты. А если на лице герцогини и останутся какие-либо следы усталости, их легко скроет пара бьюти-приемов с любимой косметикой.

Для кожи

Кейт Миддлтон доверяет уход за кожей профессиональным косметологам и лучшим проверенным маркам. Среди любимых продуктов супруги принца Уильяма: масло шиповника от Trilogy, гель Supreme Skin Gel Biotulin, а также кремы швейцарской кислородной косметики Karin Herzog. Но и бюджетные продукты в ее косметичке найдутся. Так, среди любимчиков герцогини давно значится крем Nivea с маслом жожоба и витамином Е. Также иногда Кейт использует дневной крем Visage Pure & Natural Moisturising Day Cream этой марки в качестве основы под макияж.

В макияже Кейт выбирает натуральные оттенки (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Для волос

Густые, блестящие, спадающие мягкими волнами по плечам волосы Кейт Миддлтон давно стали ее главной "фишкой". За много лет сотрудничества со стилистом по волосам Ричардом Уордом она научилась главному правилу: в перерывах между посещением салона обеспечивать надлежащий домашний уход. Чтобы поддерживать красоту волос, герцогиня использует кератиновые маски. Одна из любимых марок Миддлтон – Kerastase. А еще ее колористы используют только органическую краску для волос.

Макияж

Лаконичный и всегда безупречный мейк-ап Кейт Миддлтон чаще всего выполнен в одном стиле. Ровный тон лица с легким сиянием, хорошо прорисованные брови, подведенные четкой и слегка растушеванной линией глаза, нейтральные губы… Такой макияж позволяет герцогине выглядеть уместно на любом приеме. Но, как и все женщины, Кейт обожает подчеркивать природные данные и выделять "нужное". Сделать ресницы максимально объемными ей помогает любимая тушь от Lancome Hypnose, выделить глаза – палетка теней Naked от Urban Decay, а освежить цвет лица – румяна от Bobbi Brown. Добавить сияния коже помогает хайлайтер от YSL.

О том, как ухаживают за кожей другие представительницы королевской семьи, читайте здесь.