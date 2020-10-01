Чи можуть українки дозволити собі улюблену косметику Кейт Міддлтон: є відповідь!

Вивчаємо косметичку герцогині

Кейт Міддлтон – справжній приклад для наслідування для мільйонів шанувальників. Завжди стильна, доглянута і життєрадісна, герцогиня викликає у фанатів щире захоплення, а ще – цікавість. Особливо прихильникам жіночої статі хочеться дізнатися, як вічно зайнятій матері трьох дітей вдається виглядати настільки молодо і свіжо.

Кейт Міддлтон завжди виглядає бездоганно (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Виявляється, догляд Кейт Міддлтон включає не тільки дорогі креми та процедури у косметологів, а і засоби за цілком прийнятними цінами, які можна знайти і в Україні. Арсенал б'юті-помічників Міддлтон не змінюється вже багато років і включає тільки перевірені продукти, що працюють. А якщо на обличчі герцогині і залишаться якісь сліди втоми, їх легко приховає пара б'юті-прийомів з улюбленою косметикою.

Для шкіри

Кейт Міддлтон довіряє догляд за шкірою професійним косметологам і кращим перевіреним маркам. Серед улюблених продуктів дружини принца Уільяма: масло шипшини від Trilogy, гель Supreme Gel Skin Biotulin, а також креми швейцарської кисневої косметики Karin Herzog. Але і бюджетні продукти в її косметичці знайдуться. Так, серед улюбленців герцогині давно значиться крем Nivea з маслом жожоба і вітаміном Е. Також іноді Кейт використовує денний крем Visage Pure & Natural Moisturising Day Cream цієї марки в якості основи під макіяж.

В макіяжі Кейт вибирає натуральні відтінки (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Для волосся

Густе, блискуче воосся Кейт, що так звабливо спадає м'якими хвилями по плечах, давно стало її головною "фішкою". За багато років співпраці зі стилістом по волоссю Річардом Вордом вона навчилася головному правилу: у перервах між відвідуванням салону забезпечувати належний домашній догляд. Щоб підтримувати красу волосся, герцогиня використовує кератинові маски. Одна з улюблених марок Міддлтон – Kerastase. А ще її колористи використовують тільки органічну фарбу для волосся.

Макіяж

Лаконічний і завжди бездоганний мейк-ап Кейт Міддлтон найчастіше виконаний в одному стилі. Рівний тон обличчя з легким сяйвом, добре промальовані брови, підведені чіткою і злегка розтушуваною лінією очі, нейтральні губи... Такий макіяж дозволяє герцогині виглядати доречно на кожному прийомі. Але, як і всі жінки, Кейт обожнює підкреслювати природні дані і виділяти "потрібне". Зробити вії максимально об'ємними їй допомагає улюблена туш від Lancome Hypnose, виділити очі – палетка тіней Naked від Urban Decay, а освіжити колір обличчя – рум'яна від Bobbi Brown. Додати сяйва шкірі допомагає хайлайтер від YSL.

Про те, як доглядають за шкірою інші представниці королівської сім'ї, читайте тут.