Настя Каменских поделилась мощной установкой худеющим и топ-4 упражнений для ягодиц и ножек

Настя Каменских служит примером и вдохновителем для своих поклонников. Певица не только показала, как можно кардинально перестроить режим и преобразиться с помощью выработки новых полезных привычек и смены образа мышления и неустанно мотивирует других становиться лучшей версией себя. Артистка полюбила спорт, а правильное питание сделала неотъемлемой частью своей жизни – теперь она может похвастаться стройным и подтянутым телом и готова делиться секретами с поклонниками. Звезда дала мощную мотивационную установку и представила топ-4 упражнения для красивых ягодиц и бедер.

Так, Настя поделилась с elle.ua личным опытом. Она предложила желающим приобщиться к спорту в корне поменять отношение к тренировкам и замотивировать себя правильным настроем.

"Вы должны понимать, что это не трудности для вашего тела, а новый здоровый образ жизни, который принесет вашему организму и телу только пользу. Представьте, как оно будет трансформироваться, как подтянется попа, станут стройнее ножки? А как вы будете выглядеть красиво в купальнике?... Мотивируйте себя, вдохновляйте, смотрите на себя не через призму комплексов и проблем, а с любовью и заботой", - поделилась действенным советом певица.

Настя Каменских научила любить спорт и тренировки (фото: instagram.com/kamenskux)

Артиста уверяет, что уже после нескольких дней регулярных тренировок вы можете оценить первую динамику.

"Вспомните, как быстро вы уставали, плохо спали и ощущали свое тело до того, как спорт появился в вашей жизни. Запомните эти все чувства, пускай они апеллируют вами в любой момент лени", - посоветовала артистка.

Певица также предложила топ-4 упражнения для упругих красивых ягодиц и подтянутых ножек из ее авторского комплекса. Важное правило — всегда делать упражнения после разминки, или их можно включить в уже готовую привычную зарядку.

Настя Каменских со спортом давно на "ты" (фото: instagram.com/kamenskux)

Выпад с преседом

Выпады "подымают" ягодицы, а приседания помогут укрепить и подкачать мышцы. Делайте упражнение в 3 подхода по 20 раз (10 раз на каждую ногу).

Маятник

Поначалу это упражнение моет показаться сложным, но тут важно научиться держать баланс и не терять равновесие.

Исходная позиция – ровно встаньте, расправив плечи, опускайте к носку правую руку, одновременно поднимая левую ногу, и наоборот.

Выполняйте упражнение по 15 раз на каждую ногу в 3 подхода.

Настя Каменских может похвстаться упругими и аппетитными ягодицами (фото: instagram.com/kamenskux)

Махи

Исходная позиция – стоя на коленях, ровными руками упритесь в пол. Таз и вторую ногу держите на весу. Подымая таз вверх, делаем мах ровной ногой, затем уводим таз и ногу назад.

Повторяем упражнение 10 раз на каждую ногу в 3 подхода с небольшим перерывом. Следите за тем, чтобы вес тела был распределен между 3 опорными точками (руки, нога).

Скрестный выпад с приседом

Станьте ровно и делайте последовательность движений: скрестный выпад назад правой ногой — приседание — выпад левой ногой. Выполняется в 3 подхода по 12 раз.

Настя Каменских не может представить и дня без спорта (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, то ранее Настя Каменских поделилась списком эффективных упражнений для упругих ягодиц.

К слову, Настя Каменских представила 15-минутный комплекс упражнений, которые помогут сделать тело стройнее.