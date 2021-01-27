Никакого ботокса: Дженнифер Лопес рассказала, как ей удается оставаться вечно молодой

Дженнифер Лопес - одна из самых красивых женщин планеты, которая к тому же славится своим удивительно молодым внешним видом. Недавно 51-летняя звезда запустила собственную линию по уходу за лицом JLO Beauty. Певица и актриса сама продемонстрировала действие своих новинок и даже привлекала своих детей, тем самым подтвердив, что ее косметика подойдет всем женщинам - от самых юных до тех, что в возрасте.

Певица не стала молчать на заявления хейтеров (фото: instagram.com/jlo)

Также Дженнифер в рамках кампании показала видео, где смывает с себя всю косметику. И рассказала много секретов красоты. Большинство фанатов отметили, как отлично выглядит Лопес, желая тут же приобрести продукцию. Но нашлись и те, кто решил упрекнуть певицу в том, что сама она явно использует нечто большее, чем базовый уход.

Один из хейтеров отметил, что в средствах Джей Ло "нет ничего особенного", а вот за ее вечную красоту стоит сказать спасибо "тоннам ботокса". Дженнифер не стала молчать на такое грубое обвинение.

"Я никого не сужу. Если вы хотите колоть ботокс и другие инъекции красоты, то, пожалуйста. Но я не хочу, чтобы люди распространяли ложь, будто я хочу кого-то обмануть и заставить их поверить в то, что косметика работает. Я говорю вам, что то, что я делаю, действенно. Пожалуйста, не называйте меня обманщицей. Мне не нужно врать. Всю свою жизнь я оставалась предельно честной.

Господи, это просто мое лицо. В миллионный раз говорю, что я никогда не колола ботокс и не делала инъекций или пластический операций. Так, просто к слову. Купите косметику моего бренда, и почувствуйте себя красивой в собственном теле”.

Позитив лучше ботокса, считает певица (фото: instagram.com/jlo)

Напоследок певица посоветовала "проводить время более позитивно, доброжелательно и воодушевляя других”, что точно отразится на внешности самым лучшим образом.

Ранее певица удивляла сеть молодым внешним видом, демонстрируя образ "девчонки".