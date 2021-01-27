Ніякого ботокса: Дженніфер Лопес розповіла, як їй вдається залишатися вічно молодою

Дженніфер Лопес - одна з найкрасивіших жінок планети, яка до того ж славиться своїм дивно молодим зовнішнім виглядом. Нещодавно 51-річна зірка запустила власну лінію по догляду за обличчям JLO Beauty. Співачка і актриса сама продемонструвала дію своїх новинок і навіть залучила до цього своїх дітей, тим самим підтвердивши, що її косметика підійде всім жінкам - від наймолодших до тих, що у віці.

Співачка не стала мовчати на заяви хейтерів (фото: instagram.com/jlo)

Також Дженніфер в рамках кампанії показала відео, де змиває з себе всю косметику. І розповіла багато секретів краси. Більшість фанатів відзначили, як відмінно виглядає Лопес, бажаючи тут же придбати продукцію. Але знайшлися і ті, хто вирішив дорікнути співачці в тому, що сама вона явно використовує щось більше, ніж базовий догляд.

Один з хейтерів зазначив, що в засобах Джей Ло "немає нічого особливого", а ось за її вічну красу варто сказати спасибі "тоннам ботокса". Дженніфер не стала мовчати на таке грубе обвинувачення.

"Я нікого не суджу. Якщо ви хочете колоти ботокс і інші ін'єкції краси, то, будь ласка. Але я не хочу, щоб люди поширювали брехню, ніби я хочу обдурити когось і змусити їх повірити в те, що косметика працює. Я кажу вам, що те, що я роблю, дієво. Будь ласка, не називайте мене брехухою. Мені не потрібно брехати. Все своє життя я залишалася гранично чесною.

Господи, це просто моє обличчя. В мільйонний раз кажу, що я ніколи не колола ботокс і не робила ін'єкцій або пластичних операцій. Так, просто до слова. Купуйте косметику мого бренду і відчуйте себе красивою у власному тілі".

Позитив краще ботокса, вважає співачка (фото: instagram.com/jlo)

Наостанок співачка порадила "проводити час більш позитивно, доброзичливо і надихаючи інших", що відіб'ється на зовнішності найкращим чином.

Раніше співачка дивувала мережу молодим зовнішнім виглядом, демонструючи образ "дівчини".