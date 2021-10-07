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Омоложение и ровный тон: косметолог рассказала о популярном чудо-компоненте

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Четверг 07 октября 2021 08:38
Омоложение и ровный тон: косметолог рассказала о популярном чудо-компоненте Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Пожалуй, каждая женщина слышала о пользе этого компонента. Не удивительно, ведь на сегодняшний день аскорбиновая кислота или витамин С является одним из самых изученных соединений.

Косметолог Ольга Петрунина в Instagram рассказала о пользе витамина с в косметических средствах и указала на тонкости использования, которые стоит учесть при выборе косметики с этим компонентом.

Витамин С:

  • очень сильный антиоксидант
  • принимает участие в синтезе коллагена
  • способен разрушать пигмент в верхних слоях, осветляя кожу, выравнивает тон и рельеф кожи
  • повышает защитные свойства кожи
  • и так далее. Волшебный компонент.

Омоложение и ровный тон: косметолог рассказала о популярном чудо-компоненте

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Каких результатов можно ожидать от применения косметики с витамином С:

  • кожа приобретает ровный и гладкий тон
  • пигментация становится светлее/исчезает
  • омолаживающий эффект: повышается тургор кожи, становятся менее выражены морщинки.

Аскорбиновую кислоту невозможно использовать в ее первоначальной форме, потому что она быстро разрушается при воздействии света и влиянии температур. Поэтому нужны наиболее стабильные ее формы.

Оптимальная концентрация витамина С в косметике от 0.2 до 10%. Выше 10% допустимо в пилингах, но строго до 20%.

Омоложение и ровный тон: косметолог рассказала о популярном чудо-компоненте

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В случае с витамином С фраза "чем больше тем лучше" не работает. Доказано, что максимальная эффективность достигается при концентрации витамина С до 20%. Свыше 20% усвоение компонента снижается. Также важно понимать, что концентрация >10% в уходовых средствах скорее всего вызовет раздражение кожи.

Лучшая упаковка для средств с витамином С - непрозрачная вакуумная баночка, или флакон из темного стекла с пипеткой.

Как правильно выбрать для себя средства с витамином С? Никак! Только с профессионалом. Необходимо учитывать состояние вашей кожи, задачи, весь комплекс ухода, сезонность, и обязательно форму и концентрацию витамина С.

Например, обладательницам чувствительной кожи нужно быть осторожными с косметикой с витамином С: высокая концентрация и не та форма может вызвать раздражение. Поэтому будет правильным, если такие средства вам будет подбирать специалист.

Вот как маркируется витамин С в составе косметических средств:

Омоложение и ровный тон: косметолог рассказала о популярном чудо-компоненте

Омоложение и ровный тон: косметолог рассказала о популярном чудо-компоненте

Иллюстративное фото (instagram.com/olgkosmetolog)

Напомним, что ранее косметолог Татьяна Моторина раскрыла правду о популярном геле алоэ вера.

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