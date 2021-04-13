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Опасность воды из-под крана: косметолог рассказала, какой водой лучше умываться

Новина українською → Вторник 13 апреля 2021 10:07
Опасность воды из-под крана: косметолог рассказала, какой водой лучше умываться Кожа может впитывать хлор, как губка (фото: pixabay.com)
Автор: Lite

Кожа человека больше, чем на половину, состоит из воды. Принимая горячий душ, через кожу люди поглощают в разы больше хлора, чем если бы они пили ту же не фильтрованную водопроводную воду.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала косметолог и нутрициолог Яна Фокси.

"Это значит, что наша кожа впитывает воду не хуже губки Боба. Поэтому качество воды для умывания влияет на ее состояние", - рассказала Яна.

Она привела в пример научное исследование о том, что водопроводная вода может быть связана с повышением риска атопического дерматита у малышей.

"Но, теоретически, для кожи взрослых она тоже небезопасна и запросто может быть причиной обезвоженности", - рассказала косметолог.⠀

В разных местах - разное качество воды, но в большинстве стран в такой воде есть хлор и другие микроэлементы, которые могут значительно навредить коже, напомнила Яна.

Опасность воды из-под крана: косметолог рассказала, какой водой лучше умыватьсяВ воде из-под крана чаще всего присутствует хлор (фото: pixabay.com)

"Кроме того, рН водопроводной воды чаще всего щелочной (около 7), а рН нашей кожи кислый (около 5). Поэтому щелочная водопроводная вода может здорово повредить ваш липидный барьер. Чтобы определить рН воды, можно заморочиться и купить полоски для измерения рН. Но, наиболее вероятно, вы получите щелочной результат", - написала косметолог.⠀

Какой водой умываться?

"Если вы замечаете, что качество водопроводной воды не очень хорошо сказывается на вашей коже, выход есть - дестилированная вода обратного осмоса (из определенных фильтров). Но и обычная дестилированная вода будет лучше водопроводной", - посоветовала специалист.

Напомним, косметолог рассказала, как очистить и уменьшить поры на лице: простые средства, которые можно найти в аптеке.

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