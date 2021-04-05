Как определить состояние кожи: косметолог дала подробную инструкцию

Чтобы правильно подобрать средства для ухода за кожей, важно учитывать состояние кожи. Состояние эпидермиса - это результат нашего ухода за ним и образа жизни. О том, как определить текущую проблему кожи рассказала косметолог Ольга Петрунина.

На странице в Instagram она научила, как проверить состояние кожи и какие критерии указывают на ту или иную проблему.

Что может ухудшить состояние кожи?

неправильный уход

отсутствие регулярности ухода

отсутствие должного увлажнения

отсутствие защиты от солнца, ветров и морозов

использование агрессивных средств.

В отличие от типа кожи, ее состояние мы можем менять с помощью правильного грамотного ухода и подхода к нему.

Косметолог подробно описала самые распространенные проблемы кожи, которые указывают на то, в каком состоянии эпидермис находится на данный момент. Так, она назвала критерии обезвоженной кожи, проблемной, чувствительной, пигментированной, куперозной, уставшей и увядающей.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Специалист уточнила, что если наблюдается несколько состояний сразу, то стоит решать все задачи и подбирать соотвествующий уход с учетом этих особенностей

Косметолог также ответила на вопрос, можно ли сузить расширенные поры. "Поры, разумеется, это и генетика. Раз и навсегда от них не избавиться, только регулярная и правильная работа", - заверила эксперт.

Иллюстративное фото (instagram.com/olgkosmetolog)