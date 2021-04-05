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Как определить состояние кожи: косметолог дала подробную инструкцию

Новина українською → Понедельник 05 апреля 2021 12:27
Как определить состояние кожи: косметолог дала подробную инструкцию Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Чтобы правильно подобрать средства для ухода за кожей, важно учитывать состояние кожи. Состояние эпидермиса - это результат нашего ухода за ним и образа жизни. О том, как определить текущую проблему кожи рассказала косметолог Ольга Петрунина.

На странице в Instagram она научила, как проверить состояние кожи и какие критерии указывают на ту или иную проблему.

Что может ухудшить состояние кожи?

  • неправильный уход
  • отсутствие регулярности ухода
  • отсутствие должного увлажнения
  • отсутствие защиты от солнца, ветров и морозов
  • использование агрессивных средств.

В отличие от типа кожи, ее состояние мы можем менять с помощью правильного грамотного ухода и подхода к нему.

Косметолог подробно описала самые распространенные проблемы кожи, которые указывают на то, в каком состоянии эпидермис находится на данный момент. Так, она назвала критерии обезвоженной кожи, проблемной, чувствительной, пигментированной, куперозной, уставшей и увядающей.

Как определить состояние кожи: косметолог дала подробную инструкцию

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Специалист уточнила, что если наблюдается несколько состояний сразу, то стоит решать все задачи и подбирать соотвествующий уход с учетом этих особенностей

Косметолог также ответила на вопрос, можно ли сузить расширенные поры. "Поры, разумеется, это и генетика. Раз и навсегда от них не избавиться, только регулярная и правильная работа", - заверила эксперт.

Как определить состояние кожи: косметолог дала подробную инструкцию

Как определить состояние кожи: косметолог дала подробную инструкцию

Как определить состояние кожи: косметолог дала подробную инструкцию

Как определить состояние кожи: косметолог дала подробную инструкцию

Как определить состояние кожи: косметолог дала подробную инструкцию

Как определить состояние кожи: косметолог дала подробную инструкцию

Как определить состояние кожи: косметолог дала подробную инструкцию

Иллюстративное фото (instagram.com/olgkosmetolog)

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина рассказала о весеннем уходе за кожей.

Кстати, косметолог Татьяна Моторина рассказала о разнице важных уходовых процедур – чистки и пилинга.

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