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Осенний уход за кожей: подробный чек-лист от косметолога

Автор: Lite

Эксперт рассказала об особенностях сезонного ухода за лицом

Осенний уход за кожей отличается от летнего и зимнего. Особенность этого сезона в том, что осень бывает разная и уход в сентябре может значительно отличаться от ухода в ноябре.

Косметолог Ольга Путрунина на своей странице в Instagram рассказала о важных нюансах и правилах для осени, а также поделилась полезным чек-листом действий и процедур на каждый день.

Осенний период мы условно делим на 2 части:

  • условно до середины октября оставляем летний уход, защищаем кожу от УФ-излучения, при долгом пребывании на солнце используем крем с SPF.
  • со второй половины октября переходим на зимний уход. Солнце уже не активное, поэтому можно использовать косметику с кислотами и делать химические пилинги.


После активного солнышка кожа особенно нуждается в увлажнении. Поэтому пополняем свой уход интерсивно-увлажняющими масками, сыворотками, кремами.

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Иллюстративное фото (pexels.com)

При необходимости меняем крем, выбираем более плотную и насыщенную текстуру, защищаем кожу от ветра и мороза.

Осенью мы открываем сезон химических пилингов. Обычно можно начинать эти процедуры с середины октября. В это время индекс УФ (смотрим в приложении Погода в телефоне) уже не высокий. Сответственно, в северных регионах можно приступать к химическим пилингам раньше, а в южных – наоборот позже.

Если хочется начать делать пилинги уже сейчас, можно обратить внимание на молочный пилинг. Молочная кислота уберёт комедоны, осветлит кожу, улучшит рельеф. Но делать их нужно вдумчиво, после - стараться не проводить много времени на открытым солнце, и обязательно использовать солнцезащитный крем. Мягкие поверхностные пилинги - процедура щадящая, но это всё равно воспринимается как ожог, поэтому наблюдаем, защищаем и следим за состоянием кожи.

Ну и конечно же, основа ухода остаётся неизменной для любого сезона. Это должна знать каждая девушка: что нужно делать ежедневно, что еженедельно, какие продукты для этого нужны и зачем, в каком порядке их использовать.

Иллюстративное фото (instagram.com/olgkosmetolog)

Ранее участница реалити-шоу "Супермодель по-украински" Саша Литвин рассказала, как ухаживать за проблемной кожей.

К слову, косметолог предложила быстрый способ убрать лишние объемы и подтянуть кожу - медовое обертывание, которое можно делать в домашних условиях.

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