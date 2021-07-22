Ошибки при мытье головы: чего стоит избегать
Уверены ли вы, что правильно моете голову? Ведь ошибки при мытье волос могут ощутимо навредить им.
Бьюти-блогер Екатерина Коцемир в своем Instagram рассказала, что не нужно делать, когда моешь голову.
Ошибки при мытье волос:
Начинать мыть голову, не прочесав волосы. Если волосы тонкие, длинные и повреждённые, то во время мытья запутаются ещё сильнее. Запомните правило - сначала расчёсываемся, потом моем.
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Слишком горячая вода. Вода должна быть комфортной температуры. В кипятке волосы не моем, горячая вода сушит волосы и провоцирует излишнюю жирность кожи.
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Сильно шкарябать ногтями кожу головы. Во-первых - это больно, во-вторых есть риск пораниться, спровоцировать различные проблемы кожи головы. Массируем голову осторожно, подушечками пальцев.
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Лить слишком много шампуня на волосы. Если шампунь хорошо пенится, достаточно совсем немного средства. Шампунь наносим преимущественно на корни и немного протягиваем пену по длине волос.
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Плохо смывать маски и бальзамы в надежде, что они лучше защитят волосы. Все косметические средства нужно обильно смывать водой. Остатки средств, которые накапливаются на волосах могут провоцировать перепит и ломкость в дальнейшем. Да, и в целом, волосы будут выглядеть неопрятно.
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Выкручивать волосы, растирать полотенцем и т.д, чтобы удалить лишнюю влагу. Вы только усугубите проблему ломкости. Чтобы убрать излишки воды, волосы достаточно просто промакивать аккуратно полотенцем.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Напомним, ранее бьюти-блогер дала советы, как восстановить волосы после отпуска.