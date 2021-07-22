Помилки при митті голови: чого варто уникати
Чи впевнені ви, що правильно миєте голову? Адже помилки при митті волосся можуть відчутно нашкодити йому.
Б'юті-блогер Катерина Коцемір у своєму Instagram розповіла, що не потрібно робити, коли миєш голову.
Помилки при митті волосся:
Починати мити голову, не прочесавши волосся. Якщо волосся тонке, довге і пошкоджене, то під час миття заплутається ще сильніше. Запам'ятайте правило - спочатку розчісуємся, потім миємо.
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Занадто гаряча вода. Вода повинна бути комфортної температури. В окропі волосся не миємо, гаряча вода сушить волосся і провокує зайву жирність шкіри.
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Сильно шкарябати нігтями шкіру голови. По-перше - це боляче, по-друге є ризик поранитися, спровокувати різні проблеми шкіри голови. Масажуємо голову обережно, подушечками пальців.
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Лити занадто багато шампуню на волосся. Якщо шампунь добре піниться, достатньо зовсім небагато засобу. Шампунь наносимо переважно на корені і трохи протягуємо піну по довжині волосся.
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Погано змивати маски і бальзами в надії, що вони краще захистять волосся. Всі косметичні засоби потрібно рясно змивати водою. Залишки засобів, які накопичуються на волоссі ,можуть провокувати перепит і ламкість в подальшому. Та і в цілому, волосся буде виглядати неохайно.
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Викручувати волосся, розтирати рушником і т. д, щоб видалити зайву вологу. Ви тільки посилите проблему ламкості. Щоб прибрати надлишки води, волосся досить просто промакувати акуратно рушником.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Нагадаємо, раніше б'юті-блогер дала поради, як відновити волосся після відпустки.