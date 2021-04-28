Особо опасны: 3 продукта, которые вредят нашей коже

Кожа – фанат правильного питания! И это правда. Замечали – стоит съесть что-нибудь не то и на самом видном месте появляется некрасивый прыщ. Поэтому прежде всего надо сбалансировать питание, исключив из рациона продукты, которые не любит наша кожа.

Топ-3 вредных для кожи продута:

1. Сахар – он возглавляет список.

Глюкоза, которая является одним из продуктов распада сахара, является основным участником процесса гликации (повреждения и склеивания нитей коллагена и эластина в дерме). И в первую очередь следует отказаться от сладкой газировки, потому что углекислый газ усиливает негативное воздействие сахара.



Усилием воли надо исключить сахар из рациона. Можно заменить его на полезные заменители.



2. Избыток животных жиров – это второй пункт в нашем списке.



Но это не значит, что нужно совсем отказаться от мяса. Все дело в балансе. Две-три порции красного мяса в неделю – оптимально.



А вот от колбас и сосисок лучше отказаться. Самую большую опасность представляет собой мясо, пожаренное до корочки. Да-да, и шашлык тоже. Корочка на мясе – источник свободных радикалов и канцерогенов. Делайте выводы.





Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Соль – третий продукт в нашем антирейтинге продуктов для кожи.



Соль, конечно, не вредна сама по себе, как сахар. Тут надо следить за количеством. Мы едим слишком много соленого: чипсы, крекеры, маринады, те же колбасы и сосиски. Переизбыток соли в организме вызывает отеки, а это не добавляет нам красоты!



Для красоты нашей коже просто необходим сбалансированный рацион и разнообразие микро- и макронутриентов.