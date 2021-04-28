ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Особо опасны: 3 продукта, которые вредят нашей коже

Новина українською → Среда 28 апреля 2021 13:31
Особо опасны: 3 продукта, которые вредят нашей коже Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

Кожа – фанат правильного питания! И это правда. Замечали – стоит съесть что-нибудь не то и на самом видном месте появляется некрасивый прыщ. Поэтому прежде всего надо сбалансировать питание, исключив из рациона продукты, которые не любит наша кожа.

Что же это за продукты, рассказала диетолог-нутрициолог Мила Микитюк на своей странице в Instagram.

Топ-3 вредных для кожи продута:

1. Сахар – он возглавляет список.

Глюкоза, которая является одним из продуктов распада сахара, является основным участником процесса гликации (повреждения и склеивания нитей коллагена и эластина в дерме). И в первую очередь следует отказаться от сладкой газировки, потому что углекислый газ усиливает негативное воздействие сахара.

Усилием воли надо исключить сахар из рациона. Можно заменить его на полезные заменители.

2. Избыток животных жиров – это второй пункт в нашем списке.

Но это не значит, что нужно совсем отказаться от мяса. Все дело в балансе. Две-три порции красного мяса в неделю – оптимально.

А вот от колбас и сосисок лучше отказаться. Самую большую опасность представляет собой мясо, пожаренное до корочки. Да-да, и шашлык тоже. Корочка на мясе – источник свободных радикалов и канцерогенов. Делайте выводы.

Особо опасны: 3 продукта, которые вредят нашей коже

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Соль – третий продукт в нашем антирейтинге продуктов для кожи.

Соль, конечно, не вредна сама по себе, как сахар. Тут надо следить за количеством. Мы едим слишком много соленого: чипсы, крекеры, маринады, те же колбасы и сосиски. Переизбыток соли в организме вызывает отеки, а это не добавляет нам красоты!

Для красоты нашей коже просто необходим сбалансированный рацион и разнообразие микро- и макронутриентов.

Мы также писали, что нутрициолог назвала топ-7 ягод, которые нужно добавить в рацион.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Красота здоровое питание диетолог кожа
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Великая среда 28 апреля: что категорически нельзя делать и о чем важно знать
Великая среда 28 апреля: что категорически нельзя делать и о чем важно знать