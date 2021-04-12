Откажитесь от литров чая и солений: нутрициолог рассказала, как убрать целлюлит

Если вы сжали ногу, а на ней бугорки - не переживайте, это не целлюлит. Просто там у девушек распологается подкожно-жировая клетчатка. Но даже если целлюлит есть и он заметен без этих манипуляций, это исправимо.

Об этом в своем микроблоге в Instagram рассказала нутрициолог и косметолог Яна Фокси.

Яна рассказала, что целлюлит появляется по разным причинам, так что для того, чтобы избавиться от него, нужно выяснить, почему он возник.

Почему появляется целлюлит?

Нарушение оттока лимфы и циркуляции крови. Часто это связано с дефицитом воды и физической нагрузки (сидячий образ жизни - равно целлюлит).

Иногда этому способствует избыток соли в рационе.

Скачки эстрогенов (это они отвечают за специфическое расположение нашего подкожного жирка).

"Если целлюлит появился резко, стоит проверить эстрогены", - посоветовала нутрициолог.

Гормональные контрацептивы, они повышают уровни эстрогенов и, как можно понять из предыдущего пункта, напрямую провоцируют целлюлит.

Резкий набор веса: когда жировые клетки начинают сверхбыстро расти.

"Организм воспринимает все быстрорастущие клетки как опухолевые, он отправляет в место роста клеток воспалительные молекулы (цитокины, фактор некроза опухолей), воспаление. Вообще, воспаление в жировой ткани это всегда равно целлюлит", - рассказала Яна.

Дефицит воды плюс избыток другой жидкости (чай, кофе).

"Все эти напитки вместо того, чтобы, как вода, пойти на отток лимфы, идут через кишечник в водные мешки, а затем в жировые, таким образом жировая ткань быстро растет, появляется воспаление жировой ткани, итог - целлюлит", - написала Яна.

Чтобы избавиться от целлюлита, нужно двигаться (фото: instagram.com/daisykeech)

Что делать, чтобы избавиться от целлюлита?

Отказаться от оральных контрацептивов,

Отказаться избытка соли (соленья - в топку),

Отказаться от распития 3 литров чая в день,

Пить достаточно чистой воды,

Двигаться в течение дня. Не обязательно ходить в зал, сделайте с утра микропрыжки, затем двигайтесь весь день (в идеале - 10 тысяч шагов), пробежка - тоже отлично.

Ходить в баню / сауну / хамам. Так вы наладите отток лимфы и кровообращение.

Можно пробовать пиявок, но тут важно найти мастера-профессионала.

Нутрициолог напомнила: если вы планируете беременность, у вас должно быть достаточно жирка.

"В процессе эволюции сложилось так, что забеременеть может только женщина с достаточными запасами жира, чтобы прокормить малыша.Именно поэтому у "фитоняшек" зачастую бывают с этим проблемы. Пожалуйста, не переусердствуйте с похудениями, диетами и сушками", - подытожила Яна.