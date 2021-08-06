Относитесь с осторожностью: трихолог рассказала, как спорт влияет на состояние волос

Многие знают фразу "В здоровом теле здоровый дух". И все понимаем, что здоровым в человеке должно быть все - и мысли, и организм, и намерения. Но, как и в любом деле, важно не переусердствовать и знать меру.

Трихолог Лариса Пономаренко на странице в Instagram рассказала, есть ли связь между ЗОЖ, спортом и красотой волос.

Спорт - это прежде всего нагрузки, здоровые нагрузки, которые тренируют наше сердце (сердце - мышечный орган, который тоже нуждается в тренировках). А вместе с сердцем тренируются и сосуды. Поэтому люди, которые заниматься спортом и следят за своим здоровьем, не страдают гипертонией и прочими "возрастными" заболеваниями.



"Здоровое" движение крови по чистым сосудам это, в первую очередь, безпрепятственный транспорт кислорода, аминокислот, микроэлементов, так необходимых волосам.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

С осторожностью относимся к "мужским" видам спорта. К сожалению, долговременные занятия тяжелой атлетикой может вызвать у женщин повышение мужского полового гормона тестостерона и, как следствие, выпадение волос по мужскому типу.

Отдайте предпочтение пробежкам, пилатесу, стретчингу, пол-дэнсу. Если любишь пробежки, то лучше бегать на свежем воздухе, в лесу или парке, подальше от больших дорог. Это в любом случае лучше, чем беговая дорожка в душном спортзале.



Люди, которые не придерживаются правильного и рационального питания, часто страдают от дефицитных состояний. Соответственно, волосам недостаточно какого-то витамина, микроэлемента, белка, пр. и они начинают выпадать.