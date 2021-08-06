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Ставтеся з обережністю: трихолог розповіла, як спорт впливає на стан волосся

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П'ятниця 06 серпня 2021 08:38
Ставтеся з обережністю: трихолог розповіла, як спорт впливає на стан волосся Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Багато хто знає фразу "В здоровому тілі здоровий дух". І всі розуміємо, що здоровим в людині має бути все - і думки, і організм, і наміри. Але, як і в будь-якій справі, важливо не перестаратися і знати міру.

Трихолог Лариса Пономаренко на сторінці в Instagram розповіла, чи є зв'язок між ЗСЖ, спортом і красою волосся.

Спорт - це перш за все навантаження, здорові навантаження, які тренують наше серце (серце - м'язовий орган, який теж потребує тренуваннях). А разом з серцем тренуються і судини. Тому люди, які займатися спортом і стежать за своїм здоров'ям, не страждають гіпертонією та іншими "віковими" захворюваннями.

"Здоровий" рух крові по чистих судинах це, в першу чергу, безперешкодний транспорт кисню, амінокислот, мікроелементів, таких необхідних волоссю.

Ставтеся з обережністю: трихолог розповіла, як спорт впливає на стан волосся
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

З обережністю ставимося до "чоловічих" видів спорту. На жаль, довготривалі заняття важкою атлетикою можуть викликати у жінок підвищення чоловічого статевого гормону тестостерону і, як наслідок, випадання волосся за чоловічим типом.

Віддайте перевагу пробіжкам, пілатесу, стретчингу, пол-денсу. Якщо любиш пробіжки, то краще бігати на свіжому повітрі, в лісі або парку, подалі від великих доріг. Це в будь-якому випадку краще, ніж бігова доріжка в задушливому спортзалі.

Люди, які не дотримуються правильного і раціонального харчування, часто страждають від дефіцитних станів. Відповідно, волоссю недостатньо якогось вітаміну, мікроелемента, білка, ін. і воно починає випадати.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Нурія Діанова пояснила, чому не варто швидко скидати вагу.

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