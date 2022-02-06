Как отрастить длинные волосы: этот недорогой и всем привычный ингредиент работает

Если задаться целью отрастить длинные волосы и отправиться в интернет за дельными советами, как это сделать, непременно натыкаешься на упоминания одного-единственного ингредиента: касторовое масло.

Эти лучшие советы и знания от дерматологов, трихологов, парикмахеров и даже офтальмолога и эксперта по ресницам, чтобы как можно более эффективно использовать касторовое масла, собрали cosmopolitan.com.

Но в 2022 касторовое масло имеет все шансы получить новую волну популярности – и вот почему.

Да, все о нем давно слышали. Это масло – вовсе не новая находка и не открытие, это средство уже использовалось столетиями для ухода за волосами.

Чем полезно касторовое масло для волос

Это масло получают из касторовой фасоли. Обычно оно бесцветное, хотя бывает желтым и даже черным. Одна из самых популярных вариаций – ямайское черное касторовое масло, оно имеет более густую консистенцию, поскольку вареный с золой, придающий ему теплый жареный аромат.

Само касторовое масло богато витамином Е, жирными кислотами и минералами, говорит Хедли Кинг, доктор медицинских наук, дерматолог из Нью-Йорка. Оно отлично смягчает, что делает его идеальным ингредиентом для ультраувлажняющих кондиционеров и масок.

Это также очень популярный вариант для лечения раздраженной кожи головы, избытка жира и перхоти, благодаря тому, что"касторовое масло не только оказывает противовоспалительное и антимикробное действие, но также помогает поддерживать влагу в коже", – говорит Мишель Блажу, трихолог.

Действительно ли касторовое масло полезно для роста волос (фото: pexels.com)

Также касторовое масло является доступным средством лечения волос, если вы хотите добавить блеска и гладкости, говорит парикмахер Кортни Фостер.

Но есть не очень хорошие новости: несмотря на то, что существует много историй о касторовом масле и росте волос, нет никаких исследований или научных доказательств, которые доказали, что касторовое масло действительно растут ваши волосы.

И все же оно все же работает! Рицинолеиновая кислота в касторовом масле помогает удерживать влагу, способствуя чистоте и здоровой коже головы, – все это важно для роста волос.

Сколько времени понадобится

Важно помнить, что рост волос не происходит за одну ночь, независимо от того, какие продукты или процедуры вы используете. Но как часто стоит использовать касторовое масло, чтобы получить полную пользу?

Нет стандартов относительно того, как часто вы должны использовать касторовое масло, но парикмахеры рекомендуют один-два раза в неделю в течение как минимум трех месяцев.

И даже если через три месяца вы все еще не заметите значительных изменений в длине, по крайней мере, у вас будут увлажненные, блестящие волосы.

Как насчет ресниц и бровей

Да, касторовое масло безопасно использовать для ресниц и бровей, но следите, чтобы оно не попадало в глаза.

Опять же, нет гарантии, что касторовое масло заставит ваши волосы расти быстрее, но они могут действовать как отличная сыворотка для кондиционирования ресниц.

"Касторовое масло увлажняет ваши ресницы и может сделать их более густыми, а также придать блеска", – рассказала Илиза Хаберман, доктор медицинских наук, офтальмолог.

Это масло поможет отрастить ресницы (фото: pexels.com)

Следует помнить одно: дерматолог Лили Талакуб, доктор медицинских наук, говорит, что касторовое масло акупоривает поры.

Это касается всех типов кожи, а не только людей, имеющих жирность или склонность к акне, поэтому лучше использовать масло на лице с осторожностью.

В чем риск использования касторового масла для волос

Хотя касторовое масло, как правило, достаточно безопасно, стоит отметить, что оно может вызвать раздражение. Обязательно протестируйте его и внимательно посмотрите, как оно скажется на коже головы, нет ли покрасней и высыпаний. Особенно – если у вас чувствительная кожа головы.

Способы применения касторового масла

Нет правильного или неправильного способа наносить касторовое масло на волосы, некоторые люди любят оставлять его на ночь, а другие любят массировать кожу головы.

Лучший метод для вас полностью зависит от типа ваших волос и проблем.

Помните, что ямайское черное касторовое масло более густое, поэтому оно лучше подходит для тех, у кого густые или грубые волосы, тогда как обычное касторовое масло холодного отжима прекрасно подходит для тонких типов волос.

Для лечения кожи головы

Можно использовать касторовое масло для массажа кожи головы, но не забывайте и о кончиках. Наносите продукт на пряди волос, а также на кожу головы в течение 5-10 минут.

Можно воспользоваться специальной шапочкой или полотенцем – и подержать средство на волосах 20-30 минут, затем смыть. Иногда, если волосы не слишком жирные, масло даже советуют оставить до следующего мытья.

Для увлажнения

Чтобы получить лучшие результаты, смешайте касторовое масло с основными маслами, такими как жожоба или кокосовое масло. Трихолог Бриджитт Хилл также любит смешивать касторовое масло с оливковым маслом – эта комбинация прекрасно подходит для интенсивного увлажнения предварительной очистки сухих волос.

Вы также можете попытаться смешать несколько капель касторового масла в кондиционере и распределить его по влажным волосам по крайней мере на 30 минут перед тем, как смыть.

Это средство работает! (фото: pexels.com)

Для глубокого кондиционирования (на ночь)

Смажьте волосы касторовым маслом и наденьте шапочку для душа перед сном. Когда вы проснетесь, осторожно расчешите волосы и нанесите шампунь и кондиционер.

Для ресниц и бровей

Перед сном немного смочите чистую щеточку в касторовое масло (достаточно небольшого количества) и осторожно проведите продуктом вдоль линии роста ресниц, не попадая в глаза. Утром тщательно смойте оставшийся жир.

Также касторовое масло отлично подходит для удаления наращенных ресниц. Используйте ту же технику, чтобы одновременно обработать собственные ресницы и ослабить клей, чтобы удалить наращенные ресницы.

Хотя научных данных о касторовом масле и росте волос не хватает, это масло, которое, буквально, стоит копейки, может творить чудеса с волосами и кожей головы.