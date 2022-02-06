Як відростити довге волосся: цей недорогий і всім звичний інгредієнт працює

Якщо поставити собі за мету відростити довге волосся і відправитися в інтернет за слушними порадами, як це зробити, неодмінно натикаєшся на згадки одного-єдиного інгредієнта: касторова олія.

Ці найкращі поради та знання від дерматологів, трихологів, перукарів і навіть офтальмолога та експерта з вій, щоб якомога ефективніше використовувати касторову олію, зібрали cosmopolitan.com.

Але в 2022 касторова олія має всі шанси отримати нову хвилю популярності – і ось чому.

Так, всі ми про неї давно чули. Ця олія – зовсім не нова знахідка і не відкриття, цей засіб вже використовувалося століттями для догляду за волоссям.

Чим корисна касторова олія для волосся

Цю олію отримують з касторової квасолі. Зазвичай вона безбарвна, хоча буває жовтою і навіть чорною. Одна з найпопулярніших варіацій – ямайська чорна олія, має більш густу консистенцію, оскільки варена з золою, що надає їй теплого смаженого аромату.

Саме касторова олія багата вітаміном Е, жирними кислотами і мінералами, говорить Хедлі Кінг, доктор медичних наук, дерматолог з Нью-Йорка. Вона відмінно пом'якшує, що робить її ідеальним інгредієнтом для ультразволожуючих кондиціонерів і масок.

Це також дуже популярний варіант для лікування роздратованої шкіри голови, надлишку жиру і лупи, завдяки тому, що "касторова олія не тільки має протизапальну і антимікробну дію, але також допомагає підтримувати вологу в шкірі", – говорить Мішель Блажу, трихолог.

Чи дійсно касторова олія корисна для росту волосся (фото: pexels.com)

Також касторова олія є доступним засобом лікування волосся, якщо ви хочете додати блиску і гладкості, говорить перукар Кортні Фостер.

Але є не дуже хороші новини: незважаючи на те, що існує багато історій про касторове масло і зростання волосся, немає ніяких досліджень або наукових доказів, які б це довели.

І все ж вона все ж працює! Рицинолеїнова кислота в касторовій олії допомагає утримувати вологу, – це важливо для росту волосся.

Скільки часу знадобиться

Важливо пам'ятати, що ріст волосся не відбувається за одну ніч, незалежно від того, які продукти або процедури ви використовуєте. Але як часто варто використовувати касторове масло, щоб отримати користь?

Немає стандартів щодо того, як часто ви повинні використовувати касторове масло, але перукарі рекомендують один-два рази на тиждень протягом як мінімум трьох місяців.

І навіть якщо через три місяці ви все ще не помітите значних змін у довжині, принаймні, у вас буде зволожене, блискуче волосся.

Як щодо вій і брів

Так, олію безпечно використовувати для вій і брів, але стежте, щоб вона не потрапляла в очі.

Знову ж таки, немає гарантії, що касторова олія змусить ваше волосся рости швидше, але вона може діяти як відмінна сироватка для кондиціонування вій.

"Касторова олія зволожує ваші вії і може зробити їх більш густими, а також надати блиску", – розповіла Іліза Хаберман, доктор медичних наук, офтальмолог.

Це масло допоможе відростити вії (фото: pexels.com)

Слід пам'ятати одне: дерматолог Лілі Талакуб, доктор медичних наук, каже, що касторова олія закупорює пори.

Це стосується всіх типів шкіри, а не тільки тих, що мають жирність або схильність до акне, тому краще використовувати масло на обличчі з обережністю.

У чому ризик використання касторової олії для волосся

Хоча касторова олія, як правило, є досить безпечною, варто відзначити, що вона може викликати роздратування. Обов'язково протестуйте її та уважно подивіться, як воно позначиться на шкірі голови, чи немає почервонінь і висипань. Особливо, якщо у вас чутлива шкіра голови.

Способи застосування касторової олії

Немає правильного або неправильного способу наносити засіб на волосся, дехто любить залишати його на ніч, а дехто – масажувати шкіру голови.

Кращий метод для вас повністю залежить від типу вашого волосся і проблем.

Пам'ятайте, що ямайська чорна касторова олія – більш густа, тому краще підходить для тих, у кого густе та жорстке волосся, тоді як звичайна касторова олія холодного віджиму прекрасно підходить для тонкого типу волосся.

Для лікування шкіри голови

Можна використовувати касторове масло для масажу шкіри голови, але не забувайте і про кінчики. Наносьте продукт на пасма волосся, а також на шкіру голови. Далі можна скористатися спеціальною шапочкою або рушником – і потримати так волоссі 20-30 хвилин, потім змити. Іноді, якщо волосся не дуже жирне, масло навіть радять залишити до наступного миття.

Для зволоження

Щоб отримати кращі результати, змішайте касторову олію з основними маслами, жожоба або кокосове масло. Трихолог Бріджитт Хілл також любить змішувати касторове масло з оливковою олією – ця комбінація прекрасно підходить для інтенсивного зволоження попереднього очищення сухого волосся.

Ви також можете спробувати змішати кілька крапель касторової олії в кондиціонері і розподілити його по вологому волоссю принаймні на 30 хвилин перед тим, як змити.

Це засіб працює! (фото: pexels.com)

Для глибокого кондиціонування (на ніч)

Змастіть волосся касторовою олією і надіньте шапочку для душу перед сном. Коли ви прокинетеся, обережно розчешіть волосся і нанесіть шампунь і кондиціонер, змийте.

Для вій і брів

Перед сном трохи змочіть чисту щіточку в касторове масло (досить невеликої кількості) і обережно проведіть продуктом уздовж лінії росту вій, не потрапляючи в очі. Вранці ретельно змийте жир, що залишився.

Також засіб відмінно підходить для видалення нарощених вій. Використовуйте ту ж техніку, щоб одночасно обробити власні вії і послабити клей, щоб видалити нарощені вії.

Хоча наукових даних про касторову олію та волосся все не вистачає, цей засіб, що, буквально, коштує копійки, може творити дива з волоссям і шкірою голови.