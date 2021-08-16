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Оттенки камней: стилист назвала цвета в одежде, которые всегда смотрятся дорого

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Понедельник 16 августа 2021 18:03
Оттенки камней: стилист назвала цвета в одежде, которые всегда смотрятся дорого Выглядеть дорого поможет даже цвет (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Для того, чтобы выглядеть дорого, нужно обращать внимание и на крой, и на фактуру вещи, и, конечно же, на цвет.

Стилист Самаль Сан в своем Instagram рассказала, что есть цвета, которые всегда выглядят дорого. Оттенки драгоценных камней, которые производят богатое впечатление.

Оттенки камней: стилист назвала цвета в одежде, которые всегда смотрятся дорого

Выбирайте приглушенные оттенки, а не яркие (фото: instagram.com/hoskelsa)

Семь важных советов: стилист рассказала, как выглядеть дорого, не переплачивая

Цвета, которые выглядят дорого

  • Сапфировый, изумрудный, рубиновый... глубокие оттенки драгоценных камней говорят сами за себя и всегда выглядят дорого.

  • В целом, более глубокие, насыщенные, и, наоборот, слегка приглушенные и спокойные цвета смотрятся эффектнее и дороже чистых.

  • К "дорогим" цветам также отнесла бы оттенки коричневого, шоколадный, карамельный, винный, пастельные оттенки, такие, как небесно-голубой или пыльно-розовый, а также нейтральные, ахроматы - беж, серый, черный.

Как выглядеть дорого: примеры цветов

  • Пыльная роза

Оттенки камней: стилист назвала цвета в одежде, которые всегда смотрятся дорого

  • Рубиновый

Оттенки камней: стилист назвала цвета в одежде, которые всегда смотрятся дорого

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  • Сапфировый

Оттенки камней: стилист назвала цвета в одежде, которые всегда смотрятся дорого

  • Песочный

Оттенки камней: стилист назвала цвета в одежде, которые всегда смотрятся дорого

  • Изумрудный

Оттенки камней: стилист назвала цвета в одежде, которые всегда смотрятся дорого

  • Терракотовый

Оттенки камней: стилист назвала цвета в одежде, которые всегда смотрятся дорого

  • Молочный

Оттенки камней: стилист назвала цвета в одежде, которые всегда смотрятся дорого

Какие цвета лучше всего выбрать, чтобы выглядеть дорого (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раньше стилист показала принт, который никогда не выйдет из моды.

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