Оттенки камней: стилист назвала цвета в одежде, которые всегда смотрятся дорого
Для того, чтобы выглядеть дорого, нужно обращать внимание и на крой, и на фактуру вещи, и, конечно же, на цвет.
Стилист Самаль Сан в своем Instagram рассказала, что есть цвета, которые всегда выглядят дорого. Оттенки драгоценных камней, которые производят богатое впечатление.
Выбирайте приглушенные оттенки, а не яркие (фото: instagram.com/hoskelsa)
Семь важных советов: стилист рассказала, как выглядеть дорого, не переплачивая
Цвета, которые выглядят дорого
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Сапфировый, изумрудный, рубиновый... глубокие оттенки драгоценных камней говорят сами за себя и всегда выглядят дорого.
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В целом, более глубокие, насыщенные, и, наоборот, слегка приглушенные и спокойные цвета смотрятся эффектнее и дороже чистых.
- К "дорогим" цветам также отнесла бы оттенки коричневого, шоколадный, карамельный, винный, пастельные оттенки, такие, как небесно-голубой или пыльно-розовый, а также нейтральные, ахроматы - беж, серый, черный.
Как выглядеть дорого: примеры цветов
- Пыльная роза
- Рубиновый
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Сапфировый
- Песочный
- Изумрудный
- Терракотовый
- Молочный
Какие цвета лучше всего выбрать, чтобы выглядеть дорого (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
Раньше стилист показала принт, который никогда не выйдет из моды.