ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Вечная классика: стилист показала принт на платье, который никогда не выходит из моды

Новина українською →
Среда 11 августа 2021 19:01
Вечная классика: стилист показала принт на платье, который никогда не выходит из моды Какой принт покупать не на один сезон (фото: instagram.com/ratandboa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Среди разнообразия принтов на платьях, которые в тренде в 2021 году, есть один, который считается классикой - и не выходит из моды никогда.

Стилист Самаль Сан в своем Instagram сделала подборку с принтованной одеждой, которая всегда будет в тренде.

Polka dots - невероятно женственный, нежный и волшебный принт, который никогда не выходит из моды.⠀

Вечная классика: стилист показала принт на платье, который никогда не выходит из модыТакое платье будет в моде всегда (фото: instagram.com/ratandboa)

Он действительно актуален всегда и просто незаменим для легких летних романтичных образов. Платья в горошек никогда не покинут модне подборки.

Какие платья выбирать в 2021:

актуальных фасонов, в разных цветах, сочетаниях, в крупный и мелкий горошек, на любой вкус.

Простые примеры: стилист рассказала, как отличить модный цветочный принт от немодного

Вечная классика: стилист показала принт на платье, который никогда не выходит из модыВечная классика: стилист показала принт на платье, который никогда не выходит из моды

Широкие брюки и белая рубашка: Роузи Хантингтон-Уайтли показала ультрамодный деловой образ

В тренде - самые разнообразные модели платьев, которые объединяет одно: принт горошек, который идет практически всем, главное - найти свой, любимый!

Вечная классика: стилист показала принт на платье, который никогда не выходит из модыВечная классика: стилист показала принт на платье, который никогда не выходит из моды

Осенью такие платья дополняются джемпером или кожаной курткой - и стильно, и тепло!

Вечная классика: стилист показала принт на платье, который никогда не выходит из моды

Для теплых дней отлично подойдут сарафаны со спущенными плечами и изысканным декольте.

Вечная классика: стилист показала принт на платье, который никогда не выходит из модыВечная классика: стилист показала принт на платье, который никогда не выходит из модыВечная классика: стилист показала принт на платье, который никогда не выходит из модыВечная классика: стилист показала принт на платье, который никогда не выходит из модыВечная классика: стилист показала принт на платье, который никогда не выходит из моды

Образы в платье горошек на каждый день (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раньше стилист рассказала, какой каблук будет самым модным осенью 2021.

Читайте LITE в Google News
Роузи Хантингтон-Уайтли Модные тренды
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Дожди не покидают Украину: синоптики рассказали о погоде
Дожди не покидают Украину: синоптики рассказали о погоде