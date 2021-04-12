От панамы до платка: фешн-блогер показала, какие головные уборы в тренде в 2021

Инфлюенсер и фешн-блогер Диана Милканова показала все разнообразие головных уборов, которые стоит выбирать в 2021 году. Жженый апельсин, фисташковый, снежно-белый, ярко-синий, болотно-зеленый - особое внимание обратите на цветовую гамму.

Шляпа

Диана сочетает белую шляпу с заокругленными полями как с юбкой и топом - городской деловой вариант, так и с "велосипедками" и пиджаком-оверсайз - на встречу с друзьями.

Панама

Всеми полюбившуюся панамку Диана носит как с широкими джинсами с высокой талией, так и с узкими брюками и коротким топом. Цвета - самые разнообразные: кирпичный, черный, белый, в тон наряду и в контраст, экспериментируйте.

Кепка

Кепки с прямым козырьком возвращаются! Правда, Диана предлагает носить такую модель задом наперед, так веселее. Топ, рубашка, "велосипедки", такой вариант идеально подойдет для отдыха.

Платок

Платок Диана предлагает носить с распущенными волосами - вместо повязки. Блогер носит платок в тон луку, но выбирайте по своему вкусу: хочется яркости - пусть самой выразительной деталью образа станет именно платок.

Дизайнеры в этом году предлагают носить платок вместо резинки для волос, а также завязывать его на хвост, поверх волос, в виде банта, края должны немного свисать.

Берет

Если погода не радует теплом: всегда актуальная деталь - милый берет, он и согреет, и сделает вас той самой стильной особой, на которую всем захочется обернуться.

Шапка

И, наконец, шапка, любимая деталь, которая по-прежнему в тренде, никуда не делась и не собирается уходить. Выбирайте однотонные модели простой вязки, и не натягивайте ее на уши, в тренде - легкая небрежность.

Диана Милканова и ее стрит-стайл-образы (фото: instagram.com/diana_milkanova)