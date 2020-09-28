Нет перееданию: Настя Каменских раскрыла секреты стройной фигуры

Настя Каменских сейчас наслаждается расслабленным отдыхом в Турции в компании любимого мужа Потапа. Певица делится в сети красочными снимками с прогулки на яхте или же пляжа, хвастаясь аппетитной и подтянутой фигурой в купальнике. При этом даже в отпуске звезда не забывает о правильном питании!

На своей странице в Instagram артистка поделилась с подписчиками секретами, которые помогают ей оставаться в отличной форме и поддерживать стройную фигуру. Все дело - в принципах питания, которые позволяют Насте не переедать.

Исполнительница сопроводила публикацию забавным фото, на котором она сидит за столом с миской салата. При этом на лице Каменских нет макияжа и она изображает удивление, округлив глаза и приоткрыв рот.

"Давненько мы не говорили о питании. И сейчас хочу рассказать вам мои секретики, которые помогают мне не переедать:

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Завтрак дает энергию на весь день, поэтому его нельзя пропускать. Утром я всегда ем плотно и сбалансировано Я обычно завтракаю гранолой с козьим йогуртом без наполнителя или овсянкой на воде с тертым яблочком и орехами.

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Я никогда не ем во время просмотра фильма\сериала или во время чтения. И вообще не беру телефон в руки, пока ем. Ведь когда мы отвлекаемся на что-то в процессе приема пищи, нам очень легко не заметить, что мы переедаем.

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В моем доме нет вазочек с конфетами или печеньем. Только фрукты, ягоды и орехи. Так нет соблазна съесть что-то вредное. Это правило нарушается только с приходом гостей - тогда в доме появляются пиалы со сладостями.



Настя Каменских раскрыла свои принципы питания для стройной фигуры (фото: instagram.com/kamenskux)⠀

Пью много воды. Иногда организм подает нам сигналы, которые мы расшифровываем как голод. На самом же деле, нам часто просто хочется пить.

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Ложусь спать вовремя. Недосыпание - это стресс для организма. Во время стресса уровень сахара в крови понижается и нам хочется есть. И есть что-то вредное. Поэтому здоровый сон - это обязательно!" - раскрыла свои секреты красоты певица.

Напомним, Настя Каменских в купальнике нежно призналась в любви Потапу и покорила романтическими фото с мужем на яхте.