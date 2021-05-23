Пилинг и скрабирование кожи головы: зачем и как это сделать правильно

Скрабировать кожу головы не только можно, но и нужно. Не все знают о тонкостях проведения этой процедуры. Так пилинг или скраб для волосистой части головы? Что лучше? В чем отличие этих продуктов?

Трихолог Лариса Пономаренко в Instagram рассказала, кому и зачем нужны пиллинги и скрабы для кожи головы.

Кислотные пилинги

Это идеальные пилинги для кожи головы. Благодаря кислотам происходит мягкое и деликатное отшелушивание поверхностных клеток рогового слоя. Кислоты разрушают пептидные и липидные связи между клетками , что облегчает эксфолиацию.

Но! Пилинг должен быть трихологическим, т.е. именно для кожи головы! Для этих целей нельзя использовать пилинги для лица! Пилинги для кожи лица имеют более глубокое проникновение и могут вызвать ожог кожи головы. А это может серьезно повредить волосам!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Скраб

В составе скраба присутствуют абразивные частички, которые как бы "соскребают" ороговевшие клетки с поверхности кожи.

Абразивы в скрабе должны быть мельчайшие! Представьте себе клетку кожи. Очень маленькая, верно? Ее не увидишь невооруженным взглядом. А что касается абразива в скрабе? Его видно отлично.

И вот вопрос: можно ли таким "булыжником" отлущить клетку? Ответ очевиден – нет! А вот поцарапать и травмировать очень даже можно.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Скрабы на основе белой глины

В чистом виде глину лучше не использовать, иначе вымывать ее с волос будете очень долго. А вот препарат для очищения кожи головы на основе глины – отличный вариант. Глина отлично абсорбирует кожный жир и нормализует работу сальных желез.

Домашние скрабы

Сода

Недопустимо использовать соду в качестве скраба для кожи головы. Сода способна изменить рН кожи, чем вызвать заболевания кожи волосистой части головы.

Соль

Использование соли в качестве скраба для кожи головы может вызвать сухость, обезвоживание и травматизацию.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кофейная гуща

Она слишком крупная и грубая, что бы выполнить роль деликатного скраба. Кожа волосистой части головы очень нежная и уход за ней нужен соответствующий.

Пилинг нужен всем! Но – всем разный! Это зависит от типа кожи головы и сопутствующих проблем (выпадение, себорея, псориаз, чрезмерно сухая или жирная кожа головы).