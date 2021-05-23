Пілінг і скрабування шкіри голови: навіщо і як це зробити правильно

Скрабувати шкіру голови не тільки можна, але і потрібно. Не всі знають про тонкощі проведення цієї процедури. Так пілінг або скраб для волосистої частини голови? Що краще? У чому відмінність цих продуктів?

Трихолог Лариса Пономаренко в Instagram розповіла, кому і навіщо потрібні пілінги і скраби для шкіри голови.

Кислотні пілінги

Це ідеальні пілінги для шкіри голови. Завдяки кислотам відбувається м'яке і делікатне відлущування поверхневих клітин рогового шару. Кислоти руйнують пептидні і ліпідні зв'язки між клітинами, що полегшує ексфоліацію.

Але! Пілінг повинен бути трихологічним, тобто саме для шкіри голови! Для цих цілей не можна використовувати пілінги для обличчя! Пілінги для шкіри обличчя мають більш глибоке проникнення і можуть викликати опік шкіри голови. А це може серйозно пошкодити волосся!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Скраб

У складі скрабу присутні абразивні частинки, які як би "зішкрібають" ороговілі клітини з поверхні шкіри.

Абразиви в скрабі повинні бути найдрібніші! Уявіть собі клітину шкіри. Дуже маленька, так? Її не побачиш неозброєним поглядом. А що стосується абразиву в скрабі? Його видно відмінно.

І ось питання: чи можна таким "кругляком" відлущити клітину? Відповідь очевидна - ні! А ось подряпати і травмувати дуже навіть можна.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Скраби на основі білої глини

У чистому вигляді глину краще не використовувати, інакше вимивати її з волосся будете дуже довго. А ось препарат для очищення шкіри голови на основі глини – відмінний варіант. Глина відмінно абсорбує шкірний жир і нормалізує роботу сальних залоз.

Домашні скраби

Сода

Неприпустимо використовувати соду в якості скрабу для шкіри голови. Сода здатна змінити рН шкіри, ніж викликати захворювання шкіри волосистої частини голови.

Солі

Використання солі в якості скрабу для шкіри голови може викликати сухість, зневоднення і травматизацію.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кавова гуща

Вона занадто велика і груба, що б виконати роль делікатного скрабу. Шкіра волосистої частини голови дуже ніжна і догляд за нею потрібен відповідний.

Пілінг потрібен всім! Але - всім різний! Це залежить від типу шкіри голови і супутніх проблем (випалювання, себорея, псоріаз, надмірно суха або жирна шкіра голови).