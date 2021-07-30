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Почему волосы плохо растут: трихолог назвала причины и предложила решения

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Пятница 30 июля 2021 13:32
Почему волосы плохо растут: трихолог назвала причины и предложила решения Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

"Хочу отрастить волосы, но не получается", "Волосы растут, но какой- то мышиный хвостик", "Вижу, как растут корни, но длины не добавляется...." Узнали себя? Тогда стоит поискать причины и определиться с решением проблемы.

Трихолог Лариса Пономаренко на странице в Instagram рассказала о частых причинах слабого роста волос.

1.Длина волос

Волосы не растут до бесконечности. Они выпадают, когда приходит их время.И время это запрограммировано генетически. Длинее своей генетической длины они не вырастут. Так же с возрастом рост волос замедляется. Отрастить волосы после 40 лет, особенно, если ты их красишь, выпрямляешь или, наоборот, завиваешь, намного сложнее, чем в 20. Но если решила – не отказывай себе в этом желании.

Почему волосы плохо растут: трихолог назвала причины и предложила решения

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2.Растут, но тонкие и слабые? Раньше была коса толщиной с руку, а сейчас мышиный хвост?

В этой ситуации без трихолога не разобраться. Ухудшение качества волос могут вызвать дефицитные состояния (витаминов, микроэлементов), заболевания ЖКТ, нарушение углеводного обмена, стресс, хронические заболевания, пр. Для выяснения обстоятельств необходима консультация трихолога, а так же лабораторные обследования. Причиной может быть агрессивная форма андрогенетической алопеции (АГА) – вот ее лучше не пускать на самотек, сама не пройдет.

3.Корни отрастают, но длины не прибавляется?

Волосы просто ломаются на концах (или не только на концах). Причиной ломкости может быть неудачное окрашивание, частое использование горячих утюжков и плоек без необходимой защиты, сухость волос, а также патологические состояния, вызванные, например, грибком.

Напомним, что ранее косметолог Яна Смирнова назвала топ-5 ошибок в очищении кожи, которые не стоит допускать.

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