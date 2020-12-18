Почему выпадают волосы и что с этим делать: диетолог дала исчерпывающий ответ

Выпадение волос - частая проблема в межсезонье, но когда это происходит на постоянной основе, стоит всерьез задуматься о причинах. О том, то может вызвать поредения локонов и какие шаги предпринять, чтобы избавиться от этой неприятности рассказала на странице в Instagram диетолог Тиана Фиалкова.

Здоровый волос состоит на 80% из кератина, на 6% из липидов и на 5-15% из воды. Кератин - это белок, который состоит из аминокислот. Две из них (метионин и лизин) незаменимые - получаем только из продуктов питания. А остальные - из еды и сам наш организм умеет синтезировать при условии, если поступает достаточное количество белка из рациона и этот белок качественный.

Посредством повышения доступности отдельных аминокислот из пищи (сбалансировав рацион или нормализовав кислотность желудка), участвующих в синтезе кератина и коллагена, можно работать с одной из причин выпадения и слабого роста волос.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ключевыми аминокислотами для волос являются: метионин, аргинин и цистеин. Они отвечают за прочность волос, их структуру и за состояние волосяных фолликулов. Диагностика дефицита аминокислот осуществляется по анализу аминокислот в моче.

Играет огромную роль в структуре и прочности волос сера - отвечает за устойчивость кератина волос, защищает кератин от неблагоприятных внешних воздействий, образуя между молекулами кератина сцепления - дисульфидные мостики.

Дефицит серы сопровождается истончением, ломкостью волос и ногтей, задержкой их роста, диффузной алопецией.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Дефицит цинка, селена, меди, железа, йода, кремния и др. микроэлементов оказывают влияние на состояние волос напрямую и через гипотиреоз, вызванный этими дефицитами.

Наличие дефицитов на микроэлементы врач определяет с помощью спектрального анализа волос, анализа мочи на органические кислоты. В крови уровень микроэлементов не показателен.

После выявления дефицитов, восполнить необходимые микроэлементы приемом добавок однозначно нужно. Одной коррекцией рациона ограничиться не получится, так как практически у всех первопричина дефицитных состояний лежит в состоянии ЖКТ.

К слову, косметолог и бьюти-блогер Ирина Шарк научила делать простую восстанавливающую маску для волос.

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