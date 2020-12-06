ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Простая чудо-маска для восстановления волос: домашний рецепт от косметолога

Новина українською → Воскресенье 06 декабря 2020 17:34
Простая чудо-маска для восстановления волос: домашний рецепт от косметолога Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Бьюти-эксперт поделилась рецептом маски 2 в 1

Шапки, средства для укладки, пересушенный воздух в помещении, и вот уже красивые и блестящие локоны потускнели на глазах и совсем не радуют внешним видом. Добавьте сюда постоянное использование фена, выпрямление или завивку, а ведь профессиональное восстановление по карману далеко не всем. Тем более в период карантина лишний раз не хочется подвергать себя риску и направляться в ближайший салон. Бьюти-блогер и косметолог Ирина Шарк предложила попробовать бюджетную маску для восстановления и роста волос и поделилась ее рецептом в Instagram.

Окрашивание, завивки, бустапы и прочие процедуры испортили волосы? Не спешите расстраиваться! Эта простая маска восстановит даже самые безнадежно испорченные локоны.

Простая чудо-маска для восстановления волос: домашний рецепт от косметолога
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Состав максимально прост. Всего 2 ингредиента: лен и эфирное масло нероли. Рецепт приготовления такой:

  • Горсть семян льна заливаем половиной стакана воды, и ставим на медленный огонь.
  • Следим за консистенцией, когда вода превратится в густой кисель, снимаем с огня, процеживаем и остужаем.
  • Затем добавляем эфирное масло (пару капель) и переливаем в красивую бутылочку.
  • Маска может храниться в холодильнике.

Наносить следует на влажные волосы после мытья, смывать проточной водой.

Так же эту маску можно использоваться как термозащиту, нанося на концы перед сушкой, не смывая.

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина рассказала, как правильно подобрать дневной крем на зиму.

Кстати, нутрициолог Лачина Джанкулиева научила ухаживать за кожей так, чтобы избежать сухости в холодное время года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Красота красота волосы
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
На Донбассе боевики применили противотанковые ракетные комплексы
Артур Родивиловредактор ленты новостей На Донбассе боевики применили противотанковые ракетные комплексы