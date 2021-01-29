Как подготовиться к романтическому свиданию в День святого Валентина: календарь красоты

14 февраля – праздник влюбленных во всем мире. В этот день хочется отправиться на головокружительное свидание и сиять свежей, утонченной красотой, поражать своей сексуальностью. Чтобы подойти к празднику на пике очарования, готовиться к нему нужно начинать загодя. Руководитель обучающего центра для косметологов EMET Medicine Татьяна Епифанцева помогла нам составить календарь специальных процедур.

1 февраля

Сходите на консультацию к косметологу и обсудите, нужна ли вам процедура, увлажняющая кожу или выравнивающая тон лица. Если вы хотите быть особенно красивой в этот день, возможно, вам понадобится контурная пластика губ филлером Neuramis. Ведь поцелуи – один из символов Дня Влюбленных! Также может понадобиться уменьшение или увеличение объемов лица, приводящее к гармонии, а также укрощение мимических мышц при помощи инъекций ботулотоксина.

"Учтите, что для полной реабилитации, отсутствия отёчности и гематом после инъекций нужна как минимум неделя. Ещё одну мы закладываем для гарантии на случай индивидуальных особенностей. Разумеется, косметика от ТМ "Эмет" очень качественная, но техника ведения связана с нарушением целостности кожных покровов, а это всегда травма и стресс для неё", — подчеркивает Татьяна Епифанцева.

6 февраля

Можно освежить кожу при помощи биоревитализанта от ABG lab: Meso-Xanthin F199. Убрать темные круги под глазами и уменьшить отечность с помощью препарата MesoEye, утончить лицо, сделать его более легким, молодым и романтичным при помощи препарата MesoSculpt. Можно использовать и пилинги Perfect Image.

12 февраля

Можно сделать увлажняющие процедуры для лица и тела, которые дают и лечебный, и эстетический результат, используя продукцию профессиональной космецевтической линии Esse: получить удовольствие от массажа, расслабиться, сделать маску и восстановить микробиом кожи, выровнять поверхность кожи, сделать её мягкой, бархатистой и приятно пахнущей здоровьем.

"Эмет" — официальный импортер продукции компании Esse, которая выпускает профессиональную пробиотическую косметику, максимально быстро и грамотно восстанавливающую микробиом кожи. Это новейшая косметика, которая работает с восстановлением и лечением…полезных микробов, живущих на поверхности кожи. Они, в свою очередь, увлажняют кожу, восстанавливают её функции и оказывают быстрый результативный эффект. Современная наука рассматривает микробиом кожи – как её неотъемлемую часть, нуждающуюся в уходе", — говорит Татьяна Епифанцева.

14 февраля

Насладитесь праздником и любовью в полной мере!

"Хочу ещё раз подчеркнуть, что получить хороший результат можно, только если все эти процедуры будут делать грамотные специалисты качественными препаратами. Современные профессиональные косметические средства требуют строгого соблюдения условий транспортировки: от температурного режима до отсутствия вибрации. Если препараты были куплены в "Эмет", их подлинность вы можете проверить на сайте компании", — говорит Татьяна Епифанцева.

Не менее важна и квалификация косметолога. Компания "Эмет" регулярно проводит обучение для своих партнеров, покупающих ее продукцию. Список косметологов, которым можно доверять, читайте здесь. Больше узнать о филлерах Neuramis можно здесь. Берегите себя и наслаждайтесь любовью!

Эмет - эксклюзивный представитель в Украине и странах СНГ компаний ABG LAB (USA), Medytox (линейка дермальных филлеров Neuramis), профессиональной космецевтической линии Esse на основании живых пробиотиков.

Эмет основал профессиональное обучение EMET MEDICINE и медицинскую клинику ADASSA. Выступает премиум партнером для специалистов эстетической медицины Украины и СНГ. Создает возможности профессионального развития, предлагая полный спектр инновационных эффективных косметологических препаратов. Создает уникальные программы личностного роста.