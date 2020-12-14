Полный гид по маскам для лица от косметолога: какую выбрать и почему
Какие маски бывают, какую лучше купить? Как не потеряться в обилии предложений на рынке и сделать разумный выбор, не переплачивая? Об этом рассказала на странице в Instagram косметолог Ольга Петрунина.
Маски мы выбираем по задаче. Но помните, что, выбирая маску по одной задаче, важно не усугубить другую. То есть если:
- кожа обезвожена - ее нужно увлажнить, выбираем увлажняющую маску,
- кожа проблемная (высыпания) - нужна очищающая маска,
- кожа с куперозом - работаем маской на укрепление стенок сосудов,
- кожа с пигментацией - выбираем осветляющую маску,
- кожа возрастная - подойдет лифтинговая или омолаживающая маска.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Есть универсальные, пептидные маски, которые "распознают" проблему, направляя своё действие на конкретную задачу. Что делать, если у вас целый букет задач? Косметолог рекомендует девочкам иметь минимум 2 маски и комбинировать их между собой. Но можно и больше: количество может быть неограниченным!
Как комбинировать маски? Например:
- в один день - очищающую
- в другой - увлажняющую
На следующей неделе заменить их, например, на пептидную и лифтинговую.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
А можем сделать еще хитрее. За одну процедуру скомбинировать несколько масок по зонам. Например:
- на Т-зону, склонную к высыпаниям, наносим очищающую маску.
- на скулы и щеки, которым свойственно чувство стянутости и сухости, наносим увлажняющую маску.
- на участки с пигментацией - осветляющую.
- на участки с куперозом - укрепляющую.
- по контуру овала лица - лифтинговую.
- и чтоб вообще красиво было - под глаза наносим специальную маску для зоны вокруг глаз, а на губы маску для губ.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Если бюджет ограничен, можно купить одну многозадачную маску и делать ее регулярно. Какие бывают маски:
- Уходовые по задаче (в т.ч. для зоны глаз и губ)
- Карбокси (карбокситерапия) - их мы делаем курсом
- Альгинатные (делаем с сывороткой)
- Тканевые маски-салфетки, маски SOS.
Напомним, что ранее бьюти-блогер и косметолог Ирина Шарк рассказала, как самостоятельно сделать маску от прыщей.