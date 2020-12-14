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Полный гид по маскам для лица от косметолога: какую выбрать и почему

Новина українською → Понедельник 14 декабря 2020 11:38
Полный гид по маскам для лица от косметолога: какую выбрать и почему Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Какие маски бывают, какую лучше купить? Как не потеряться в обилии предложений на рынке и сделать разумный выбор, не переплачивая? Об этом рассказала на странице в Instagram косметолог Ольга Петрунина.

Маски мы выбираем по задаче. Но помните, что, выбирая маску по одной задаче, важно не усугубить другую. То есть если:

  • кожа обезвожена - ее нужно увлажнить, выбираем увлажняющую маску,
  • кожа проблемная (высыпания) - нужна очищающая маска,
  • кожа с куперозом - работаем маской на укрепление стенок сосудов,
  • кожа с пигментацией - выбираем осветляющую маску,
  • кожа возрастная - подойдет лифтинговая или омолаживающая маска.

Полный гид по маскам для лица от косметолога: какую выбрать и почему

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Есть универсальные, пептидные маски, которые "распознают" проблему, направляя своё действие на конкретную задачу. Что делать, если у вас целый букет задач? Косметолог рекомендует девочкам иметь минимум 2 маски и комбинировать их между собой. Но можно и больше: количество может быть неограниченным!

Как комбинировать маски? Например:
- в один день - очищающую
- в другой - увлажняющую
На следующей неделе заменить их, например, на пептидную и лифтинговую.

Полный гид по маскам для лица от косметолога: какую выбрать и почему
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

А можем сделать еще хитрее. За одну процедуру скомбинировать несколько масок по зонам. Например:

  • на Т-зону, склонную к высыпаниям, наносим очищающую маску.
  • на скулы и щеки, которым свойственно чувство стянутости и сухости, наносим увлажняющую маску.
  • на участки с пигментацией - осветляющую.
  • на участки с куперозом - укрепляющую.
  • по контуру овала лица - лифтинговую.
  • и чтоб вообще красиво было - под глаза наносим специальную маску для зоны вокруг глаз, а на губы маску для губ.

Полный гид по маскам для лица от косметолога: какую выбрать и почему

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если бюджет ограничен, можно купить одну многозадачную маску и делать ее регулярно. Какие бывают маски:

  • Уходовые по задаче (в т.ч. для зоны глаз и губ)
  • Карбокси (карбокситерапия) - их мы делаем курсом
  • Альгинатные (делаем с сывороткой)
  • Тканевые маски-салфетки, маски SOS.

Напомним, что ранее бьюти-блогер и косметолог Ирина Шарк рассказала, как самостоятельно сделать маску от прыщей.

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