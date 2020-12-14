Полный гид по маскам для лица от косметолога: какую выбрать и почему

Какие маски бывают, какую лучше купить? Как не потеряться в обилии предложений на рынке и сделать разумный выбор, не переплачивая? Об этом рассказала на странице в Instagram косметолог Ольга Петрунина.

Маски мы выбираем по задаче. Но помните, что, выбирая маску по одной задаче, важно не усугубить другую. То есть если:

кожа обезвожена - ее нужно увлажнить, выбираем увлажняющую маску,

кожа проблемная (высыпания) - нужна очищающая маска,

кожа с куперозом - работаем маской на укрепление стенок сосудов,

кожа с пигментацией - выбираем осветляющую маску,

кожа возрастная - подойдет лифтинговая или омолаживающая маска.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Есть универсальные, пептидные маски, которые "распознают" проблему, направляя своё действие на конкретную задачу. Что делать, если у вас целый букет задач? Косметолог рекомендует девочкам иметь минимум 2 маски и комбинировать их между собой. Но можно и больше: количество может быть неограниченным!



Как комбинировать маски? Например:

- в один день - очищающую

- в другой - увлажняющую

На следующей неделе заменить их, например, на пептидную и лифтинговую.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

А можем сделать еще хитрее. За одну процедуру скомбинировать несколько масок по зонам. Например:

на Т-зону, склонную к высыпаниям, наносим очищающую маску.

на скулы и щеки, которым свойственно чувство стянутости и сухости, наносим увлажняющую маску.

на участки с пигментацией - осветляющую.

на участки с куперозом - укрепляющую.

по контуру овала лица - лифтинговую.

и чтоб вообще красиво было - под глаза наносим специальную маску для зоны вокруг глаз, а на губы маску для губ.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если бюджет ограничен, можно купить одну многозадачную маску и делать ее регулярно. Какие бывают маски:

Уходовые по задаче (в т.ч. для зоны глаз и губ)

Карбокси (карбокситерапия) - их мы делаем курсом

Альгинатные (делаем с сывороткой)

Тканевые маски-салфетки, маски SOS.

Напомним, что ранее бьюти-блогер и косметолог Ирина Шарк рассказала, как самостоятельно сделать маску от прыщей.