Повний гід по маскам для обличчя від косметолога: яку обрати і чому

Які маски бувають, яку краще купити? Як не загубитися у великій кількості пропозицій на ринку і зробити розумний вибір, не переплачуючи? Про це розповіла на сторінці в Instagram косметолог Ольга Петруніна.

Маски ми вибираємо по завданню. Але пам'ятайте, що, вибираючи маску по одній задачі, важливо не погіршити іншу. Тобто якщо:

шкіра зневоднена - її треба зволожити, вибираємо зволожуючу маску,

шкіра проблемна (висипання) - потрібна очищаюча маска,

шкіра з куперозом - працюємо маскою на зміцнення стінок судин,

шкіра з пігментацією - вибираємо освітлюючу маску,

вікова шкіра - підійде ліфтингова або омолоджуюча маска.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Є універсальні, пептидні маски, які "розпізнають" проблему, спрямовуючи свою дію на конкретну задачу. Що робити, якщо у вас цілий букет завдань? Косметолог рекомендує дівчаткам мати мінімум 2 маски і комбінувати їх між собою. Але можна і більше: кількість може бути необмеженою!



Як комбінувати маски? Наприклад:

- в один день - очищувальну

- в інший - зволожуючу

Наступного тижня замінити їх, наприклад, на пептидну і ліфтингову.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

А можемо ще зробити хитріше. За одну процедуру скомбінувати кілька масок по зонам. Наприклад:

на Т-зону, схильну до висипань, наносимо очищувальну маску.

на вилиці й щоки, яким властиве почуття стягнутості і сухості, наносимо зволожуючу маску.

на ділянки з пігментацією - освітлюючу.

на ділянки з куперозом - зміцнюючу.

по контуру овалу обличчя - ліфтингову.

і щоб взагалі гарно було - під очі наносимо спеціальну маску для зони навколо очей, а на губи маску для губ.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо бюджет обмежений, можна придбати одну багатозадачную маску і робити її регулярно. Які бувають маски:

Доглядові по завданню (в т. ч. для зони очей і губ)

Карбокси (карбокситерапія) - їх ми робимо курсом

Альгінатні (робимо з сироваткою)

Тканинні маски-серветки, маски SOS.

Нагадаємо, що раніше б'юті-блогер і косметолог Ірина Шарк розповіла, як самостійно зробити маску від прищів.