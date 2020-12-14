Повний гід по маскам для обличчя від косметолога: яку обрати і чому
Які маски бувають, яку краще купити? Як не загубитися у великій кількості пропозицій на ринку і зробити розумний вибір, не переплачуючи? Про це розповіла на сторінці в Instagram косметолог Ольга Петруніна.
Маски ми вибираємо по завданню. Але пам'ятайте, що, вибираючи маску по одній задачі, важливо не погіршити іншу. Тобто якщо:
- шкіра зневоднена - її треба зволожити, вибираємо зволожуючу маску,
- шкіра проблемна (висипання) - потрібна очищаюча маска,
- шкіра з куперозом - працюємо маскою на зміцнення стінок судин,
- шкіра з пігментацією - вибираємо освітлюючу маску,
- вікова шкіра - підійде ліфтингова або омолоджуюча маска.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Є універсальні, пептидні маски, які "розпізнають" проблему, спрямовуючи свою дію на конкретну задачу. Що робити, якщо у вас цілий букет завдань? Косметолог рекомендує дівчаткам мати мінімум 2 маски і комбінувати їх між собою. Але можна і більше: кількість може бути необмеженою!
Як комбінувати маски? Наприклад:
- в один день - очищувальну
- в інший - зволожуючу
Наступного тижня замінити їх, наприклад, на пептидну і ліфтингову.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
А можемо ще зробити хитріше. За одну процедуру скомбінувати кілька масок по зонам. Наприклад:
- на Т-зону, схильну до висипань, наносимо очищувальну маску.
- на вилиці й щоки, яким властиве почуття стягнутості і сухості, наносимо зволожуючу маску.
- на ділянки з пігментацією - освітлюючу.
- на ділянки з куперозом - зміцнюючу.
- по контуру овалу обличчя - ліфтингову.
- і щоб взагалі гарно було - під очі наносимо спеціальну маску для зони навколо очей, а на губи маску для губ.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Якщо бюджет обмежений, можна придбати одну багатозадачную маску і робити її регулярно. Які бувають маски:
- Доглядові по завданню (в т. ч. для зони очей і губ)
- Карбокси (карбокситерапія) - їх ми робимо курсом
- Альгінатні (робимо з сироваткою)
- Тканинні маски-серветки, маски SOS.
Нагадаємо, що раніше б'юті-блогер і косметолог Ірина Шарк розповіла, як самостійно зробити маску від прищів.