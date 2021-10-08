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Польза и вред витаминов для волос: трихолог предостерегла от фатальных ошибок

Новина українською →
Пятница 08 октября 2021 13:38
Польза и вред витаминов для волос: трихолог предостерегла от фатальных ошибок Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Какие витамины для волос пропить, что бы остановить выпадение? Просто перечислить список микроелементов невозможно, для этого необходимо разбираться с каждым случаем индивидуально, а вот бесконтролный прием витаминных препаратов может привести к плачевным последствиям.

Трихолог Лариса Пономаренко в Instagram рассказала, как самоназначение витаминов может навредить организму и предостерегла от ошибок.

Витамин Д

Его пьют все от мала до велика. Кто-то сказал, что надо. Но этот кто-то не сказал, что бывает при токсическом уровне витамин Д?

У большинства населения Украины наблюдается понижение уровня витамина Д в той или иной мере. Да, если нехватка, то пить витамин Д обязательно нужно, но дозировка подбирается индивидуально, зависимо от лабораторного анализа.

Польза и вред витаминов для волос: трихолог предостерегла от фатальных ошибок

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Дефицит вититамина Д может быть одной из причин выпадения волос, так же, как и передозировка. Не занимайтесь самолечением!

Биотин

Чуть что, так сразу - и врачи назначают, и сами себе назначаем. Биотин - это витамин группы В. Его недостаток в организме встречается редко, как правило, вследствие заболеваний. При относительной безопасности биотина все же не следует его принимать бесконтрольно.

Селен

Микроэлемент необходимый, бесспорно, однако передозировка может привести к нехорошим последствиям для наших волос. Может наблюдаться выпадение, изменение структуры волос, а также развитие АГА (андрогенетическая алопеция).

Польза и вред витаминов для волос: трихолог предостерегла от фатальных ошибок

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Железо

Врачи до сих пор спорят - следует ли поднимать уровень ферритина при его недостатке, если гемоглобин в норме?

Все недостатки и дефициты нужно восполнять. Но делать это не стоит самостоятельно, если вы не врач. Препарат железа подбирается индивидуально, зависимо от показателей лабораторных анализов и состояния здоровья в целом. Высокий ферритин в организме - сигнал воспаления. Поднимите его искусственно - собьете с толку врача.

Цинк

Нужный. Но в больших количествах токсичный. Вспоминаем школьную химию - цинк тяжелый металл. Были случаи, когда пациенты бесконтрольным приемом поднимали уровень цинка до токсического уровня. Результат не радовал.

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина раскрыла правду у витамине С в косметических средствах.

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