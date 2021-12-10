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Как помочь коже рук зимой, если крем не спасает: действенное оружие от косметолога

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Пятница 10 декабря 2021 08:38
Как помочь коже рук зимой, если крем не спасает: действенное оружие от косметолога Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

С наступлением холодов вопрос по уходу за кожей рук особенно актуален. Кожа сохнет, трескается, шелушится. И одного крема уже недостаточно. Что делать, как помочь ручкам?

Об этом рассказала в Instagram косметолог Ольга Петрунина.

1.Крем для рук должен стать постоянным спутником! Используйте его несколько раз в день. Пусть тюбики с кремом будут у вас повсюду: на рабочем столе, прикроватной тумбочке, комоде в прихожей, на полочке в ванной комнате, в сумочке, в бардачке.

Как помочь коже рук зимой, если крем не спасает: действенное оружие от косметолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Держите крем всегда под рукой и используйте его как можно чаще! С его помощью мы питаем, увлажняем и защищаем кожу.

2.Защищайте ваши руки варежками и перчатками во время прибывания на улице. И обязательно пользуйтесь специальными перчатками при контакте с бытовой химией! Старайтесь максимально исключить соприкосновение кожи и чистящих средств.

3. Дополнительный уход тоже полезен и существенно поможет сухой огрубевшей коже рук. Пилинги/скрабы, маски. Пилинги помогут отшелушить отмершие клетки и сделают руки нежными! Маска после пилинга закрепит результат!

Как помочь коже рук зимой, если крем не спасает: действенное оружие от косметолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4.Парафинотерапия. Идеальная процедура для восстановления кожи, которая обеспечивает интенсивное увлажнение, эффект лифтинга, способствует омоложению.

Эффект заметен уже после первой процедуры и сохраняется в течение нескольких дней!

Смысл парафинотерапии - это погружение кистей, на которые предварительно нанесли увлажняющую эмульсию или крем, в подогретый в специальном аппарате парафин, после чего на ручки надевают полиэтиленовые пакетики и теплые рукавички. Остывая, парафин отдает рукам влагу, увлажняя и питая кожу.

5.Не забывайте про кутикулу и ногтевую пластину. Можно использовать масло для кутикулы или другое спецсредство.

Напомним, что ранее косметолог Татьяна Моторина раскрыла правду о натуральной косметике.

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