Как помочь коже рук зимой, если крем не спасает: действенное оружие от косметолога

1.Крем для рук должен стать постоянным спутником! Используйте его несколько раз в день. Пусть тюбики с кремом будут у вас повсюду: на рабочем столе, прикроватной тумбочке, комоде в прихожей, на полочке в ванной комнате, в сумочке, в бардачке.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Держите крем всегда под рукой и используйте его как можно чаще! С его помощью мы питаем, увлажняем и защищаем кожу.



2.Защищайте ваши руки варежками и перчатками во время прибывания на улице. И обязательно пользуйтесь специальными перчатками при контакте с бытовой химией! Старайтесь максимально исключить соприкосновение кожи и чистящих средств.



3. Дополнительный уход тоже полезен и существенно поможет сухой огрубевшей коже рук. Пилинги/скрабы, маски. Пилинги помогут отшелушить отмершие клетки и сделают руки нежными! Маска после пилинга закрепит результат!





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4.Парафинотерапия. Идеальная процедура для восстановления кожи, которая обеспечивает интенсивное увлажнение, эффект лифтинга, способствует омоложению.

Эффект заметен уже после первой процедуры и сохраняется в течение нескольких дней!



Смысл парафинотерапии - это погружение кистей, на которые предварительно нанесли увлажняющую эмульсию или крем, в подогретый в специальном аппарате парафин, после чего на ручки надевают полиэтиленовые пакетики и теплые рукавички. Остывая, парафин отдает рукам влагу, увлажняя и питая кожу.



5.Не забывайте про кутикулу и ногтевую пластину. Можно использовать масло для кутикулы или другое спецсредство.