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Как помочь коже в жару: косметолог поделилась подробной инструкцией

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Четверг 24 июня 2021 09:57
Как помочь коже в жару: косметолог поделилась подробной инструкцией Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Зной и жара не лучшим образом сказывается на нашей коже. Как же можно решить эту проблему и минимизировать негативное влияние внешних факторов в летнее время?

Косметолог Ольга Петрунина в Instagram помогла разобраться в этом актуальном вопросе.

Казалось бы ответ однозначный: никак. Сальные и потовые железы в жару работают более активно. Мы потеем. И это нормальная реакция организма.

Чтобы помочь коже и не спровоцировать появление или усугубление проблем, важно избегать ошибок:

1.Не стоит отказываться от дневного крема.

Во-первых, тип кожи не меняется в течение жизни. Меняется её состояние.
Безусловно в жару кожа будет казаться жирнее за счет более активной работы сальных и потовых желез.

Как помочь коже в жару: косметолог поделилась подробной инструкцией

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Во-вторых, важно понимать, что мы должны сохранять в балансе гидролипидный барьер. Если мы будем обезжиривать кожу, она начнёт еще больше жирнится, чтобы защититься. Поэтому увлажняющий защитный крем с утра - обязателен! Без него кожа начнет активнее вырабатывать кожное сало, и она будет более жирной.

2.А вот от ночного крема и других ночных средств лучше отказаться. После умывания и тоника мы ничего не оставляем на коже. Ночной крем показан обладательницам сухой кожи 40+.

Как помочь коже в жару: косметолог поделилась подробной инструкцией

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3.Нельзя игнорировать санскрин. Солнцезащитное средство важно также подбирать индивидуально.

  • Если у вас кожа более жирная - нужен более легкий по текстуре крем.
  • Если кожа обезвожена - увлажняющий крем с спф.
  • Солнцезащитный крем обязателен при высоком индексе УФ.
  • Защита от УФ летом обязательна. Чрезмерное воздействие солнца опасно для кожи и орагизма в целом.

Как помочь коже в жару?

Подключите к уходу освежающие и очищающие маски, легкие энзимные пилинги, которые будут помогать вам бороться с жирностью.

Как помочь коже в жару: косметолог поделилась подробной инструкцией

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если это про вас: "какие только продукты не перепробовала, все не подходит", обратитесь к специалисту, который подберет для вас нужный работающий продукт или комплекс ухода, который будет подходить вам. Но помните, что активная работа сальных и потовых желез летом - это нормально.

Напомним, что ранее бьюти-блогер Татьяна рассказала о пяти золотых правилах летнего ухода за кожей.

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