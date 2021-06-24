Как помочь коже в жару: косметолог поделилась подробной инструкцией
Зной и жара не лучшим образом сказывается на нашей коже. Как же можно решить эту проблему и минимизировать негативное влияние внешних факторов в летнее время?
Косметолог Ольга Петрунина в Instagram помогла разобраться в этом актуальном вопросе.
Казалось бы ответ однозначный: никак. Сальные и потовые железы в жару работают более активно. Мы потеем. И это нормальная реакция организма.
Чтобы помочь коже и не спровоцировать появление или усугубление проблем, важно избегать ошибок:
1.Не стоит отказываться от дневного крема.
Во-первых, тип кожи не меняется в течение жизни. Меняется её состояние.
Безусловно в жару кожа будет казаться жирнее за счет более активной работы сальных и потовых желез.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Во-вторых, важно понимать, что мы должны сохранять в балансе гидролипидный барьер. Если мы будем обезжиривать кожу, она начнёт еще больше жирнится, чтобы защититься. Поэтому увлажняющий защитный крем с утра - обязателен! Без него кожа начнет активнее вырабатывать кожное сало, и она будет более жирной.
2.А вот от ночного крема и других ночных средств лучше отказаться. После умывания и тоника мы ничего не оставляем на коже. Ночной крем показан обладательницам сухой кожи 40+.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
3.Нельзя игнорировать санскрин. Солнцезащитное средство важно также подбирать индивидуально.
- Если у вас кожа более жирная - нужен более легкий по текстуре крем.
- Если кожа обезвожена - увлажняющий крем с спф.
- Солнцезащитный крем обязателен при высоком индексе УФ.
- Защита от УФ летом обязательна. Чрезмерное воздействие солнца опасно для кожи и орагизма в целом.
Как помочь коже в жару?
Подключите к уходу освежающие и очищающие маски, легкие энзимные пилинги, которые будут помогать вам бороться с жирностью.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Если это про вас: "какие только продукты не перепробовала, все не подходит", обратитесь к специалисту, который подберет для вас нужный работающий продукт или комплекс ухода, который будет подходить вам. Но помните, что активная работа сальных и потовых желез летом - это нормально.
Напомним, что ранее бьюти-блогер Татьяна рассказала о пяти золотых правилах летнего ухода за кожей.