Уход за кожей лица летом: 5 золотых правил

Основные проблемы летом – это потоотделение, расширенные поры, обезвоженность кожи, солнечные ожоги и гиперпигментация. Чтобы избежать этого, следует правильно ухаживать за кожей.

Уход за кожей летом: правила

1. Очищение кожи.

Летом должно быть более бережным, чем в любое другое время года. Скрабы для лица должны быть мягкие, с мелкими частичками. Делать легкие всесезонные пилинги летом можно, т.к. они снимают только самый поверхностный слой кожи. Но не забываем про спф!!!

Независимо от типа кожи, очищение нужно проводить утром, вечером и в течение дня.

Если у вас нет возможности полноценно умыться, то можете протереть лицо влажными салфетками,тоником или минеральной водой.

Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Тонизирование

В составе тоника не должно быть спирта. Тоник должен быть увлажняющим



3. Увлажнение.

Летом отдаем предпочтение средствам с легкими текстурами:флюиды, гели и т.д. Они быстро впитываются, не оставляют жирной пленки и поэтому практически не ощущаются.

Уменьшаем количество слоев макияжа. Потому что, чем больше слоев имеет макияж, тем больше усиливается работа сальных и потовых желез.

Выбираем самый легкий и комфортный для себя вариант – СС- или ВВ - крем с спф или минеральную пудру+солнцезащиту для лица. Никакой компактной пудры и плотных тонов, а вот матирующие салфетки приветствуются.

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4. Правильное питание и питье.

Кушайте больше фруктов, ягод и овощей. Выпивайте за день до 2-х литров воды. Снизьте употребление острого, солёного и жирного.

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5. Дополнительный уход.

Для всех типов кожи советую пользоваться термальной водой. Она "напоит" кожу и предупредит появление первых морщинок. Ее можно разбрызгивать на лицо несколько раз в день, даже поверх макияжа.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Маски для лица. Я рекомендую иметь 2 маски: увлажняющую и очищающую. Очищающую маску нужно делать всем обладателям комбинированной, жирной кожи и проблемной. Увлажняющая маска – SOS-средство после загара!

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От всех сильных пилингов, средств с кислотами и ретинолами в летнее время стоит отказаться! Они повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, что ведет к появлению пигментных пятен.