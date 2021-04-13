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Попа, как у Ким: стилист рассказала, как одеваться обладательницам выдающихся бедер

Новина українською → Вторник 13 апреля 2021 09:08
Попа, как у Ким: стилист рассказала, как одеваться обладательницам выдающихся бедер Выдающаяся пятая точка Ким (instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Ким Кардашиан сделала большую попу популярной, и даже культовой, в современном мире. До недавних пор к пластическим хирургам не выстраивались очереди на импланты в ягодицы и никто не спешил покупать трусы с силиконовым вставками для объема пятой точки.

Об этом рассказала в своем Instagram стилист Анна Пономаренко.

"Меня генетика наделила объемной попой с рождения. В те времена в моде была фигура Кейт Мосс, а потому я долгое время считала нижнюю часть тела своим огромным недостатком и проблемой. Особенно, когда дело доходило до покупки джинсов", - призналась Анна.

Попа, как у Ким: стилист рассказала, как одеваться обладательницам выдающихся бедер

Анна Пономаренко (instagram.com/annponka_stylist/)

Но, добавила Пономаренко, сейчас многое изменилось.

"В том числе - на полках магазинов. А я, освоив профессию стилиста, иначе взглянула и на свою фигуру и на фигуры других женщин с попами", - рассказала стилист.

Анна рассказала, что она и ее клиентки теперь могут выбирать и с помощью одежды:

  • сделать акцент на объеме и округлости попы,
  • сгладить разницу между талией и бедрами.

Попа, как у Ким: стилист рассказала, как одеваться обладательницам выдающихся бедерКим сделала выдающуюся попу мегапопулярной (instagram.com/kimkardashian)

"Наличие округлостей больше не считается недостатком или чем-то стыдным, требующим сокрытия", - подчеркнула Пономаренко.

Как одеваться обладательницам выдающейся округлой попы и бедер

Главные стилистические приемы:

1. Прямые и свободные фасоны брюк, джинсов и юбок, без обтяжки, визуально уменьшают нижнюю часть;

2. Объем в верхней части тела гармонизирует фигуру. Например, футболки с подплечниками, объемные топы, жакеты чуть ниже середины бедра;

3. Акцент на талии делает акцент на объеме бедер, чем шире ремень, тем ярче он выражен;

4. Тонкие вертикальные линии, строчки, стрелки и ниспадающая ткань визуально вытягивают ноги и балансируют бедра с грудью;

5. Более темный цвет низа относительно верха также добавляет стройность.

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