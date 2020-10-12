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Как вернуть стройное тело после родов: популярная блогерша дала советы

Новина українською → Понедельник 12 октября 2020 14:26
Как вернуть стройное тело после родов: популярная блогерша дала советы Натали Ящук (фото: instagram.com/natali_iashchuk)
Автор: Lite

Известная в Instagram и на YouTube блогерша Натали Ящук недавно стала мамой. После родов она столкнулась с распространенной проблемой - фигура Натали потеряла былую стройность.

Девушка набралась решительности и начала активно работать над улучшением собственного тела. Недавно она выложила видео, в котором рассказала о своих методах совершенствования фигуры после родов.

Для того, чтобы низ живота поскорее стал плоским, молодая мама использует специальную дыхательную гимнастику. Чтобы выполнить упражнение, необходимо немножко наклонить туловище вперёд, глубоко выдохнуть воздух, после чего максимально втянуть живот. Это упражнение следует повторить 10 раз.

По совету фитнес-тренерши, девушка носит корсет для похудения. К слову, Наташа уверила скептиков в том, что подобные корсеты не вредят здоровью, при условии, что они подобраны по размеру.

И, конечно же, процесс похудения не обходится без физкульт-зарядки. Блогерша начинает с двадцати приседаний, далее приступает к качанию пресса, после чего она стоит в планке, а в качестве завершения - отжимания.

По словам Натали, такая ежедневная зарядка занимает не больше десяти минут. Но, она также уточнила, что регулярно занимается фитнесом с тренером в спортивном зале, и эти тренировки длятся целый час.

Как вернуть стройное тело после родов: популярная блогерша дала советы

Натали Ящук (фото: instagram.com/natali_iashchuk)

К слову, недавно фитнес-блогерша назвала главные ошибки тренировок дома.

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