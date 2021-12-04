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Попытка номер пять: нутрициолог рассказала, что делает попытки похудеть провальными

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Суббота 04 декабря 2021 08:38
Попытка номер пять: нутрициолог рассказала, что делает попытки похудеть провальными Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Когда желание похудеть становится самоцелью, а все способы – хороши, но вот только результат никак не наступает, стоит задуматься, что же вы делаете не так.

Нутрициолог Ольга Усенко на странице в Instagram рассказала, что делает попытки похудеть провальными.

Основы похудения и хорошего здоровья, без которых не будет толку или вы получите краткосрочный результат:

1. Хорошее и сбалансированное питание
2. Активность в течение дня и в течение недели

Попытка номер пять: нутрициолог рассказала, что делает попытки похудеть провальными
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Многие, решив похудеть, идут легким путем, который работает только на короткий промежуток времени, если работает вообще.

Но чаще всего это не работает, а просто чуть улучшает общую картину по инерции: любое действие, лучше, чем бездействие. Но достичь цели, которую можно пронести через год-два-три таким путём обычно не получается, ведь все работает в комплексе.

Вы точно не достигнете цели если:

Попытка номер пять: нутрициолог рассказала, что делает попытки похудеть провальными

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • просто пойдете на антицеллюлитный массаж без коррекции рациона и активности. Кожа станет лучше и вам даже может показаться, что вы похудели и тело подтянулось, но это на месяц. После окончания курса все вернется на свои круги;

  • сядете на строгую диету - да, эффект пойдет, но как только ваш рацион вернется в привычный, вес тоже вернется. Тут нужно работать тоже в комплексе и прививать себе новые пищевые привычки;

Попытка номер пять: нутрициолог рассказала, что делает попытки похудеть провальными

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • отправитесь тренироваться в зал, на танцы или групповые тренировки - это точно лучше для здоровья, чем сидеть в офисе и ехать домой на машине. Но это всего-то 150-300 ккал, которые вы можете потратить за тренировки, и если ваши пищевые привычки не поменять и вы будете есть так, как вы и раньше, толку не будет;

  • запишетесь на аппаратный массаж и обертывание - это то, что полюбилось уже многим, но после 5-7 процедур ваш вау-эффект закончится, если вы не поменять свой образ жизни;

  • будете глотать таблетки для похудения – хотелось бы верить, что уже не осталось людей, которые верят в чудо-таблеток и в их эффективность. Ничего кроме проблем со здоровьем после приема курса вы не получите.

Напомним, что ранее нутрициолог Лачин Джанкулиева рассказала о топ-9 скрытых тревожных сигналах организма.

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