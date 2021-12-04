Попытка номер пять: нутрициолог рассказала, что делает попытки похудеть провальными

Когда желание похудеть становится самоцелью, а все способы – хороши, но вот только результат никак не наступает, стоит задуматься, что же вы делаете не так.

Нутрициолог Ольга Усенко на странице в Instagram рассказала, что делает попытки похудеть провальными.

Основы похудения и хорошего здоровья, без которых не будет толку или вы получите краткосрочный результат:

1. Хорошее и сбалансированное питание

2. Активность в течение дня и в течение недели



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Многие, решив похудеть, идут легким путем, который работает только на короткий промежуток времени, если работает вообще.

Но чаще всего это не работает, а просто чуть улучшает общую картину по инерции: любое действие, лучше, чем бездействие. Но достичь цели, которую можно пронести через год-два-три таким путём обычно не получается, ведь все работает в комплексе.



Вы точно не достигнете цели если:

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

просто пойдете на антицеллюлитный массаж без коррекции рациона и активности. Кожа станет лучше и вам даже может показаться, что вы похудели и тело подтянулось, но это на месяц. После окончания курса все вернется на свои круги;

сядете на строгую диету - да, эффект пойдет, но как только ваш рацион вернется в привычный, вес тоже вернется. Тут нужно работать тоже в комплексе и прививать себе новые пищевые привычки;

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

отправитесь тренироваться в зал, на танцы или групповые тренировки - это точно лучше для здоровья, чем сидеть в офисе и ехать домой на машине. Но это всего-то 150-300 ккал, которые вы можете потратить за тренировки, и если ваши пищевые привычки не поменять и вы будете есть так, как вы и раньше, толку не будет;

запишетесь на аппаратный массаж и обертывание - это то, что полюбилось уже многим, но после 5-7 процедур ваш вау-эффект закончится, если вы не поменять свой образ жизни;