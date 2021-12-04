Спроба номер п'ять: нутриціолог розповіла, що робить спроби схуднути провальними

Коли бажання схуднути стає самоціллю, а всі способи – хороші, але ось тільки результат ніяк не настає, варто задуматися, що ж ви робите не так.

Основи схуднення і хорошого здоров'я, без яких не буде толку або ви отримаєте короткостроковий результат:

1. Гарне і збалансоване харчування

2. Активність протягом дня і протягом тижня



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Багато людей, вирішивши схуднути, йдуть легким шляхом, який працює тільки на короткий проміжок часу, якщо працює взагалі.

Але найчастіше це не працює, а просто трохи покращує загальну картину за інерцією: будь-яка дія, краще, ніж бездіяльність. Але досягти мети, яку можна пронести через рік-два-три таким шляхом зазвичай не виходить, адже все працює в комплексі.



Ви точно не досягнете мети якщо:

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

просто підете на антицелюлітний масаж без корекції раціону і активності. Шкіра стане краще і вам навіть може здатися, що ви схудли і тіло підтягнулося, але це на місяць. Після закінчення курсу все повернеться на свої місця;

сядете на сувору дієту - так, ефект буде, але як тільки ваш раціон повернеться в звичний, вага теж повернеться. Тут потрібно працювати теж в комплексі і прищеплювати собі нові харчові звички;

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

підете тренуватися в зал, на танці або групові тренування - це точно краще для здоров'я, ніж сидіти в офісі і їхати додому на машині. Але це всього 150-300 ккал, які ви можете витратити за тренування, і якщо ваші харчові звички не поміняти і ви будете їсти так, як і раніше, толку не буде;

запишетеся на апаратний масаж і обгортання - це те, що полюбилося вже багатьом, але після 5-7 процедур ваш вау-ефект закінчиться, якщо не поміняти свій спосіб життя;