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Спроба номер п'ять: нутриціолог розповіла, що робить спроби схуднути провальними

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Субота 04 грудня 2021 08:38
Спроба номер п'ять: нутриціолог розповіла, що робить спроби схуднути провальними Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Коли бажання схуднути стає самоціллю, а всі способи – хороші, але ось тільки результат ніяк не настає, варто задуматися, що ж ви робите не так.

Нутриціолог Ольга Усенко на сторінці в Instagram розповіла, що робить спроби схуднути провальними.

Основи схуднення і хорошого здоров'я, без яких не буде толку або ви отримаєте короткостроковий результат:

1. Гарне і збалансоване харчування
2. Активність протягом дня і протягом тижня

Спроба номер п'ять: нутриціолог розповіла, що робить спроби схуднути провальними
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Багато людей, вирішивши схуднути, йдуть легким шляхом, який працює тільки на короткий проміжок часу, якщо працює взагалі.

Але найчастіше це не працює, а просто трохи покращує загальну картину за інерцією: будь-яка дія, краще, ніж бездіяльність. Але досягти мети, яку можна пронести через рік-два-три таким шляхом зазвичай не виходить, адже все працює в комплексі.

Ви точно не досягнете мети якщо:

Спроба номер п'ять: нутриціолог розповіла, що робить спроби схуднути провальними

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • просто підете на антицелюлітний масаж без корекції раціону і активності. Шкіра стане краще і вам навіть може здатися, що ви схудли і тіло підтягнулося, але це на місяць. Після закінчення курсу все повернеться на свої місця;

  • сядете на сувору дієту - так, ефект буде, але як тільки ваш раціон повернеться в звичний, вага теж повернеться. Тут потрібно працювати теж в комплексі і прищеплювати собі нові харчові звички;

Спроба номер п'ять: нутриціолог розповіла, що робить спроби схуднути провальними

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • підете тренуватися в зал, на танці або групові тренування - це точно краще для здоров'я, ніж сидіти в офісі і їхати додому на машині. Але це всього 150-300 ккал, які ви можете витратити за тренування, і якщо ваші харчові звички не поміняти і ви будете їсти так, як і раніше, толку не буде;

  • запишетеся на апаратний масаж і обгортання - це те, що полюбилося вже багатьом, але після 5-7 процедур ваш вау-ефект закінчиться, якщо не поміняти свій спосіб життя;

  • будете ковтати таблетки для схуднення – хотілося б вірити, що вже не залишилося людей, які вірять в диво-таблеток і в їх ефективність. Нічого крім проблем зі здоров'ям після прийому курсу ви не отримаєте.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Лачін Джанкулієва розповіла про топ-9 прихованих тривожних сигналах організму.

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