Пора босоножек: косметолог рассказала, как привести в порядок пятки к лету

Лето, босоножки, потрескавшиеся пятки и шероховатая подошва. Знакомо? Не волнуйтесь, есть отличные проверенные способы, как привести пятки в порядок.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог и косметолог Яна Фокси.

Пятки к лету будут гладкими и красивыми даже без салона красоты, если устроить себе простой домашний уход.

Как привести пятки в порядок к лету

1. "Отшелушивание (эксфолиация). Наиболее эффективная эксфолиация - кислотами. Ищем такие компоненты: Lactic acid (молочная кислота), Salicylic acid (салициловая кислота). Для меня комфортнее, когда эти компоненты в креме. Такая эксфолиация более глубокая, но требует немного больше времени", - рассказала Яна.

К лету готовы (фото: instagram.com/jimmychoo)

Если вам нужно срочно отшелушить пятки, можно проделать такую схему:

Набрать в тазик воду (летом - комнатной температуры, зимой - тёплую), можно добавить туда немного эфирного масла (например, розмарина, но часто этого делать не стоит, иначе получится обратный эффект). И отмочить ноги минут 10-15.

Взять, к примеру, сахарный скраб. Можно сделать его самим - просто добавьте сахар в ваш крем и повтирайте его пару минут. Затем смойте.

После нанести крем.

2. "Кремы. Кремы для ног - не первая необходимость. Для смягчения пяток можно использовать кремы с mineral oil / petrolatum / vaseline (минеральным маслом). Можно туда же капнуть масло.

Но если хочется чего-то более эффективного, стоит обратить внимание на компонент urea (мочевина). Мочевина - лучший смягчающий компонент ever. Кстати, она крайне эффективна при экземе и гиперкератозе (гусиной коже)", - рассказала косметолог.

Также специалист советует использовать любые кремы для тела, в которых есть эмоленты - Shea butter / Butyrospermum parkii (масло ши), Jojoba oil (масло жожоба) для постепенного смягчения пяток. Можно просто добавлять масла в кремы для тела.

3. Парниковый эффект. "Лучше всего смягчение происходит в условиях "парникового эффекта". Для этого после нанесения ухода просто наденьте хлопковые носки. Носки помогут удержать влагу", - подытожила косметолог.