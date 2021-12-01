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До и после: как поменялась Адель с похудением на 45 кг и какие процедуры делала

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Среда 01 декабря 2021 21:21
До и после: как поменялась Адель с похудением на 45 кг и какие процедуры делала Адель (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Турчаникова

Адель за последние пару лет изменилась до неузнаваемости. Из милой пышечки она превратилась в диву с безупречной внешностью. Кардинальное похудение (в целом она сбросила около 45) сказалось не только на фигуре певицы, другим стало и ее лицо. И ему-то и досталось больше всего. Как известно, резкие перепады в весе незамедлительно сказываются на состоянии кожи.

Предлагаем проследить, какие процедуры делала Адель, чтобы стать такой привлекательной.

В начале своей карьеры Адель не прибегала ни к каким радикальным мерам по коррекции внешности. Несмотря на то что специалист явно нашел бы к чему придраться, на полном лице недочеты были практически не заметны. Но после скачка в весе певице пришлось обратиться к косметологу.

До и после: как поменялась Адель с похудением на 45 кг и какие процедуры делалаДо и после: как поменялась Адель с похудением на 45 кг и какие процедуры делалаДо и после: как поменялась Адель с похудением на 45 кг и какие процедуры делалаДо и после: как поменялась Адель с похудением на 45 кг и какие процедуры делалаДо и после: как поменялась Адель с похудением на 45 кг и какие процедуры делалаДо и после: как поменялась Адель с похудением на 45 кг и какие процедуры делалаДо и после: как поменялась Адель с похудением на 45 кг и какие процедуры делалаДо и после: как поменялась Адель с похудением на 45 кг и какие процедуры делалаАдель до похудения (фото: Getty Images; instagram.com/adele)

По мнению специалистов, Адель явно сделала минимум несколько процедур: заполнила филлером носослезные складки и, скорее всего, использовала нити для лифтинга лица. Также коррекция явно коснулась и губ Адель - они стали более гладкими и полными. Данные манипуляции дали свой результат: Адель заметно посвежела и буквально помолодела.

Что касается фигуры, то спортзалом тоже могло не обойтись. При резком похудении кожа на руках, животе и бедрах обвисает, но особенно - на груди. Судя по роскошному декольте Адель, она наверняка прибегала к его коррекции. Еще одна процедура, которую делают для восстановления пропорций тела и устранения избытков кожи после похудения - абдоминопластика.

До и после: как поменялась Адель с похудением на 45 кг и какие процедуры делалаДо и после: как поменялась Адель с похудением на 45 кг и какие процедуры делалаДо и после: как поменялась Адель с похудением на 45 кг и какие процедуры делалаДо и после: как поменялась Адель с похудением на 45 кг и какие процедуры делалаДо и после: как поменялась Адель с похудением на 45 кг и какие процедуры делалаДо и после: как поменялась Адель с похудением на 45 кг и какие процедуры делалаДо и после: как поменялась Адель с похудением на 45 кг и какие процедуры делалаАдель после похудения (фото: instagram.com/adele)

Напомним, недавно Адель выпустила новый альбом - первый за несколько лет. Певица посвятила его бывшему мужу, записав массу откровенных композиций. После пережитой депрессии, связанной с бракоразводным процессом, девушка вновь ощутила прилив творческих сил и вдохновения.

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