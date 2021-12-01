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До і після: як змінилася Адель зі схудненням на 45 кг і які процедури робила

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Середа 01 грудня 2021 21:21
До і після: як змінилася Адель зі схудненням на 45 кг і які процедури робила Адель (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Турчанікова

Адель за останні пару років змінилася до невпізнання. З милою пишечки вона перетворилася на діву з бездоганною зовнішністю. Кардинальне схуднення (в цілому вона скинула близько 45) позначилося не тільки на фігурі співачки, іншим стало і її обличчя. І йому-то і дісталося найбільше. Як відомо, різкі перепади у вазі негайно позначаються на стані шкіри.

Пропонуємо простежити, які процедури робила Адель, щоб стати такою привабливою.

На початку своєї кар'єри Адель не вдавалася ні до яких радикальних заходів по корекції зовнішності. Незважаючи на те що фахівець явно знайшов би до чого причепитися, на повному обличчі недоліки були практично не помітні. Але після стрибка у вазі співачці довелося звернутися до косметолога.

До і після: як змінилася Адель зі схудненням на 45 кг і які процедури робилаДо і після: як змінилася Адель зі схудненням на 45 кг і які процедури робилаДо і після: як змінилася Адель зі схудненням на 45 кг і які процедури робилаДо і після: як змінилася Адель зі схудненням на 45 кг і які процедури робилаДо і після: як змінилася Адель зі схудненням на 45 кг і які процедури робилаДо і після: як змінилася Адель зі схудненням на 45 кг і які процедури робилаДо і після: як змінилася Адель зі схудненням на 45 кг і які процедури робилаДо і після: як змінилася Адель зі схудненням на 45 кг і які процедури робилаАдель до схуднення (фото: Getty Images; instagram.com/adele)

На думку фахівців, Адель явно зробила мінімум кілька процедур: заповнила філером носослізні складки і, швидше за все, використовувала нитки для ліфтингу обличчя. Також корекція явно торкнулася і губ Адель - вони стали більш гладкими і повними. Дані маніпуляції дали свій результат: Адель помітно посвіжіла і буквально помолодшала.

Що стосується фігури, то спортзалом теж могло не обійтися. При різкому схудненні шкіра на руках, животі і стегнах обвисає, але особливо - на грудях. Судячи з розкішного декольте Адель, вона напевно вдавалася до його корекції. Ще одна процедура, яку роблять для відновлення пропорцій тіла і усунення надлишків шкіри після схуднення - абдомінопластика.

До і після: як змінилася Адель зі схудненням на 45 кг і які процедури робилаДо і після: як змінилася Адель зі схудненням на 45 кг і які процедури робилаДо і після: як змінилася Адель зі схудненням на 45 кг і які процедури робилаДо і після: як змінилася Адель зі схудненням на 45 кг і які процедури робилаДо і після: як змінилася Адель зі схудненням на 45 кг і які процедури робилаДо і після: як змінилася Адель зі схудненням на 45 кг і які процедури робилаДо і після: як змінилася Адель зі схудненням на 45 кг і які процедури робилаАдель після схуднення (фото: instagram.com/adele)

Нагадаємо, нещодавно Адель випустила новий альбом - перший за кілька років. Співачка присвятила його колишньому чоловікові, записавши масу відвертих композицій. Після пережитої депресії, пов'язаної із шлюборозлучним процесом, дівчина знову відчула прилив творчих сил і натхнення.

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