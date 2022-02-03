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Привет из 70-х: почему знаменитая укладка Фарры Фосетт обещает стать трендом 2022

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Четверг 03 февраля 2022 19:09
Привет из 70-х: почему знаменитая укладка Фарры Фосетт обещает стать трендом 2022 В духе 70-х (фото: коллаж Lite, instagram.com/farrahlfawcett)
Автор: Татьяна Турчаникова

Когда-то эту прическу ввела в моду Фарра Фосетт, кинозвезда 70-х. Потом укладка стала просто культовой, но популярность прически потихоньку утихла.

И вот, в 2022 укладку продолжают копировать многие знаменитости, что дает основание предполагать, что скоро прическа станет настоящим трендом.

Так, известный парикмахер Крис Эпплтон, который отвечает за красоту и стиль волос многих знаменитостей, в том числе Дженнифер Лопес, недавно запостил в своем микроблоге фотографию певицы с ультрагламурной прической в духе Фосетт.

Привет из 70-х: почему знаменитая укладка Фарры Фосетт обещает стать трендом 2022Знаменитая укладка (фото: instagram.com/farrahlfawcett)

Действительно, певица с почти 200 миллионами подписчиков сделала великолепную, экстраобъемную, укладку феном, напоминающую ту, которую Фарра Фосетт носила в 70-х годах.

Привет из 70-х: почему знаменитая укладка Фарры Фосетт обещает стать трендом 2022

Привет из 70-х: почему знаменитая укладка Фарры Фосетт обещает стать трендом 2022Джей Ло (фото: instagram.com/chrisappleton1)

Но в социальных сетях прическу Фарры Фосетт можно заметить не только на знаменитостях: укладка брашингов 70-х - на волне! В Instagram и TikTok можно найти раличные видеоуроки, как сделать подобный гламурный образ.

Привет из 70-х: почему знаменитая укладка Фарры Фосетт обещает стать трендом 2022Привет из 70-х: почему знаменитая укладка Фарры Фосетт обещает стать трендом 2022

Та самая Фарра (фото: instagram.com/thebeelegends, instagram.com/farrahlfawcett)

Что из себя представляет укладка Фоссет

Укладка Фоссет – это своего рода сочетание двух трендов, начеса и укороченной стрижки. Объемные, воздушные и широкие в диаметре локоны, для большего объема можно добавить челку, но это не обязательное условие. Также часто знаменитости делают подобную укладку на длинные волосы, обходясь без стрижки.

Как сделать такую прическу: возьмите фен и круглую щетку и сушите волосы от корней. Результат будет еще более выразительным, если использовать бигуди.

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