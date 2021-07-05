Просто блеск: Тина Кунаки демонстрирует 3 вида макияжа для вечернего выхода

Тина Кунаки - одна из самых красивых девушек в мире. А потому ей к лицу любые эксперименты с макияжем. В этот раз молодая мама продемонстрировала сразу три варианта макияжа: от классики до фантазийного.

Первый из них - с акцентом на губы. "Сочетание красных губ с белой футболкой и джинсами даже красивее, чем официальный наряд… Это то, что любят делать парижане", - говорит Гарольд Джеймс, который работал над мейк-апом и прической Кунаки.

Тина Кунаки демонстрирует вечерний макияж (фото: instagram.com/tinakunakey)

Он использовал коричневые тени, а в цвете помады смешал сразу несколько оттенков, благодаря чему он получился по-настоящему "летним". Сияние золотистого хайлайтера сделало вид ухоженным и отдохнувшим.

Второй образ (фото: instagram.com/tinakunakey)

Второй вариант - в коричнево-золотистой гамме. Мастер растушевал тени до самых бровей, сделав глаза зрительно больше. На веки он добавил влажного блеска, а брови тщательно прорисовал и зафиксировал с помощью геля. Контур губ визажист прорисовал коричневым карандашом, оставив середину не прокрашенной. Последний штрих - блеск для губ. Невероятно соблазнительно!

Блестки по-прежнему актуальны (фото: instagram.com/tinakunakey)

И еще один макияж, для самых смелых. Оставив предыдущую базу, Гарольд добавил крупных блесток на веки. Загадочное сияние придало взгляду глубину, а всему образу - сексуальность.