Просто блиск: Тіна Кунакі демонструє 3 види макіяжу для вечірнього виходу
Тіна Кунакі продемонструвала нову зйомку, зроблену для проекту Роузі Хантінгтон-Уайтлі Rose Inc. Створені кращими майстрами образи стануть відмінним варіантом для вечірок і святкових подій. Надихаємося!
Знімки дружина Венсана Касселя показала у своєму блозі. Також фото опубліковані на офіційній сторінці Rose Inc.
Тіна Кунакі - одна з найкрасивіших дівчат у світі. А тому їй до лиця будь-які експерименти з макіяжем. Цього разу молода мама продемонструвала відразу три варіанти макіяжу: від класики до фантазійного.
Перший з них - з акцентом на губи. "Поєднання червоних губ з білою футболкою і джинсами навіть красивіше, ніж офіційне вбрання... Це те, що люблять робити парижани", - говорить Гарольд Джеймс, який працював над мейк-апом і зачіскою Кунакі.
Тіна Кунакі демонструє вечірній макіяж (фото: instagram.com/tinakunakey)
Він використовував коричневі тіні, а у кольорі помади змішав відразу кілька відтінків, завдяки чому він вийшов по-справжньому "літнім". Сяйво золотистого хайлайтера зробило вигляд доглянутим і відпочившим.
Другий образ (фото: instagram.com/tinakunakey)
Другий варіант - в коричнево-золотистої гамі. Майстер розтушував тіні до самих брів, зробивши очі візуально більше. На повіки він додав вологого блиску, а брови ретельно промалював і зафіксував за допомогою гелю. Контур губ візажист промалював коричневим олівцем, залишивши середину не пофарбованою. Останній штрих - блиск для губ. Неймовірно спокусливо!
Блискітки як і раніше актуальні (фото: instagram.com/tinakunakey)
І ще один макіяж, для найсміливіших. Залишивши попередню базу, Гарольд додав великих блискіток на повіки. Загадкове сяйво додало погляду глибину, а всьому образу - сексуальність.
Раніше Тіна також показала стильний образ для вечора. Зірка блищить на події в Мілані.