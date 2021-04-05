Просто и эффективно: бьюти-лайфхаки на каждый день

Каждой девушке знакома ситуация, когда совсем мало времени на сборы или закончилось какое-то средство, а выглядеть нужно идеально! Именно для таких случаев бьюти-блогер Таня подобрала самые простые лайфхаки, что помогут привести себя в порядок за короткий срок.
Полезными и эффективными хитростями она поделилась на своей странице в Instagram.
Бьюти-лайфхаки на каждый день:
Идеальный и натуральный скраб для кожи - овсянка. Замачиваем в тёплой воде и скрабируем
Начинайте макияж с увлажнения губ. Нанесите бальзам для губ, и приступайте к тону, когда очередь дойдет до губ, они будут увлажненными и готовыми к нанесению помады.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Для кутикулы можно использовать бальзам для губ. Эффект будет такой же, как от масел для кутикулы.
А если у вас закончился любимый тональный (или не только) крем, разогрейте бутылек феном и сможете достать оттуда ещё немного продукта
Спонж (бьюти-блендер) перед использованием намочите, тогда тон ляжет равномерно и естественно.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Если нанести хайлайтер в самое "сердечко" верхней губы, вы сделаете их пухлыми и сексуальными без всяких инъекций гиалуронки
В качестве подложки под тени может выступать не только консилер, но и жидкие тени, матовая помада, стойкий карандаш.
Засохла тушь? Не нужно щёткой её колотить, ты только запускаешь внутрь воздух и она сохнет ещё сильнее. Достаточно опустить её в стакан с горячей водой на 20 минут и она обретёт новую жизнь.