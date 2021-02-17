Расцветаем: Эшли Грэм учит делать самый модный макияж будущей весны

Модель демонстрирует минималистичный макияж на каждый день, который, тем не менее, дополнен яркими деталями. Повторить его легко сможет каждая девушка!

Первый шаг - тон. Эшли подобрала оттенок, который отлично сочетается с ее кожей, а затем прошлась по лицу легким бронзатором с сияющими частичками. Это сделало лицо свежим и отдохнувшим. На скулы до самых висков она нанесла румяна.

Эшли Грэм с безупречным весенним макияжем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Для макияжа глаз она использовала коричневые тени, которые растушевала по верхнему веку до бровей, а также по нижнему. Что важно: никаких четких линий и стрелок, только легкая незаметная дымка. В контрасте с ней отлично смотрятся хорошо прокрашенные тушью ресницы.

На бровях Эшли сделала акцент: в них хорошо прокрашены и зафиксированы волоски, но сквозь них видны просветы. Такой эффект натуральных бровей, когда кожа не прокрашивается, сейчас популярен как никогда. Берем на заметку!

И последний штрих - губы. Главные их позывные: розовый жизнерадостный оттенок и слегка "размазанные" контуры с "зацелованным" эффектом.